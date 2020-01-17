İçişleri Bakanı Soylu, Trafik Başkanlığı'nı ziyaret etti
|17 Ocak 2020 23:42
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulan Trafik Başkanlığı'nı ziyaret etti.
Başkanlığı ziyaret eden Bakan Soylu'ya Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, motosikletli trafik polisi maketi hediye etti.
Bakan Soylu, Twitter'dan yaptığı paylaşımında, "Trafik Başkanlığımızda, 2018 ve 2019 yıllarını değerlendirdik, 2020 yılını planladık. Son iki yılda trafik kazalarında ölüm 2 bin kişi azaldı. Haydi Türkiye, trafikte dikkatle ölümü sıfıra indirmeye." ifadesini kullandı.
- Resmi Gazete'de yayımlanan değişikle Trafik Başkanlığı kuruldu
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Trafik Başkanlığı kuruldu.
Trafik Uygulama ve Denetleme Dairesi Başkanlığı, Trafik Planlama ve Destek Dairesi Başkanlığı, Trafik Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı ile Trafik Araştırma Merkezi Müdürlüğünce yapılan iş ve işlemler de yeniden yapılandırma doğrultusunda Trafik Başkanlığınca yürütülecek.
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