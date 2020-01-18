18 Ocak 2020'den önemli gündem başlıkları
|18 Ocak 2020 00:05
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- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro projesinin ilk ray kaynak törenine iştirak edecek.
(İstanbul/15.00)
1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde düzenlenecek CHP Eğitim Çalıştayı'nın açılışında konuşacak.
(Ankara/11.00)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Siyaset ve Liderlik Okulu'nun 15. Dönem Eğitim faaliyetlerinin tamamlanması dolayısıyla düzenlenecek sertifika törenine katılacak.
(Ankara/13.00)
2- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Haliç Kongre Merkezi Galata Salonu'nda düzenlenecek "Kanal İstanbul Projesi ve Ardındaki Gerçekler" paneline iştirak edecek.
(İstanbul /13.00)
3- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti İl Dışilişkiler Başkanları Bölge Toplantısına katılacak, valiliği ziyaret edecek, gazeteciler cemiyeti üyeleri ile bir araya gelecek.
(Çanakkale/09.20/12.30/20.00)
4- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, partisinin Ceylanpınar ilçe teşkilatı ile belediye başkanlığını ziyaret edecek, Mardin il başkanlığı ve Artuklu Belediyesine ziyarette bulunacak.
(Şanlıurfa/10.30/11.30/Mardin/16.00/17.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Beşşar Esed rejimi ve İran destekli terörist grupların İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne yönelik saldırıları ile sahadaki insani durum takip ediliyor.
(İdlib/Halep/Haseke/Rakka)
2- Mısır polisinin AA Kahire ofisine baskın düzenleyerek çalışanlarını gözaltına almasının ardından gelişmeler izleniyor.
(Kahire/Ankara)
3- Libya'da gayrimeşru silahlı güçlerin BM tarafından tanınan Trablus yönetimine yönelik saldırıları ve krize çözüm bulmak amacıyla yürütülen diplomatik çabalar izleniyor.
(Trablus/Moskova/Ankara)
GÜNCEL
1- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
(Diyarbakır)
KÜLTÜR SANAT
1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Galata Kulesi önünde Beyoğlu Kültür Yolu Planı'nı açıklayacak.
(İstanbul/14.00)
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