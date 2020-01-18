1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

AK Parti'li Kaya, Kılıçdaroğlu'nun İdlib açıklamasına tepki gösterdi

Oradaki kadınlar, çocuklar, dünyanın gözü önünde bombaların altında kalan o küçücük yavrular mı terörist? Bu CHP içerisinden kimse bu adama sormaz mı? Elini vicdanına koyan bütün CHP'li kardeşlerimizin de artık bu akıl, izan kabul etmeyen Genel Başkana bunları sorması lazım.
 18 Ocak 2020 00:11
Yazdır
AK Parti'li Kaya, Kılıçdaroğlu'nun İdlib açıklamasına tepki gösterdi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'nin İdliblileri kabul etmemesi gerektiği yönündeki açıklamasına ilişkin, "Oradaki kadınlar, çocuklar, dünyanın gözü önünde bombaların altında kalan o küçücük yavrular mı terörist? Bu CHP içerisinden kimse bu adama sormaz mı? Elini vicdanına koyan bütün CHP'li kardeşlerimizin de artık bu akıl, izan kabul etmeyen Genel Başkana bunları sorması lazım." dedi.

Kaya, bir termal otelde düzenlenen Afyonkarahisar Sivil Toplum Kuruluşları İstişare Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, AK Parti'nin yasaklar, yolsuzluk ve yoksullukla mücadele için kurulduğunu ve kuruluşundan bu yana hedeflerinden vazgeçmediğini söyledi.

AK Parti hükümetlerinin ülkeye bu 3 alanda da önemli kazanımlar sağladığını belirten Kaya, "Yoksullukla mücadele alanında yaptığımız hizmetlerle bugün dünyanın da takdirini kazanmış durumdayız. AK Parti iktidara geldiğinde kişi başı günlük 4,3 doların altında geçimini sürdüren insanlarımızın oranı yüzde 30'du. Bizim iktidarımız dönemimizde yaptığımız hizmetler ve verdiğimiz desteklerle bu oran yüzde 1,5'in altına indi. Yüzde 30 nerede, yüzde 1,5 nerede? Biz 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' dedik. Bu başarımızla birlikte Birleşmiş Milletler'in raporunda, dünyada yoksulluğu en fazla azaltan ülke olduk. Bunu da bazı kesimler görmek istemiyor. Hatta, yaptığımız sosyal yardımların fazlalığından yola çıkarak, 'Siz yoksulluğu arttırdınız' diyorlar. Evet, 2002 yılında AK Parti iktidara geldiğinde sosyal yardımlara ayrılan bütçe, 1,6 milyar liraydı. Bugün bu rakamı 55 milyar liraya çıkardık." ifadelerini kullandı.

- "Küçücük yavruların, kadınların ve çocukların İdlib'de ne halde olduklarını görüyoruz"

Kaya, Türkiye'nin Suriye sınırındaki güvenliği sağlamak ve bombaların altında ölüme mahkum edilen insanlar için kararlılıkla hareket ettiğini, bu kararlılığın da desteklenmesi gerektiğini vurguladı.

CHP Parti Meclisinde bir konuşma yapan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun "3 milyon 600 bin Suriyeli yetmedi, şimdi 1 milyon İdlibli kardeşimiz gelecek. Bölgede görev yapan bir kişi aynen şunları söyledi: 'Daha önce Suriye'den kaçıp, savaştan kaçıp Türkiye'ye gelenler sade Suriyeliler idi ama İdlib'den gelecek olanların tamamı eli kanlı olan insanlardır. Terör örgütünün üyeleridir bunlar' dedi." ifadelerini değerlendiren Kaya, şunları söyledi:

"İdlib'deki kardeşlerimiz için 'Onların hepsi teröristtir' diyor. 'Bugüne kadar Türkiye'ye gelen Suriyelilerin hepsi normal insandı ama bugün 'İdlib'den kaçanların hepsi terörist' diyor. Ya Allah'tan korkmaz, oradaki kadınlar, çocuklar, dünyanın gözü önünde bombaların altında kalan o küçücük yavrular mı terörist? Kimse, kalkıp bu CHP içerisinden bu adamı sormaz mı? Buna hatırlatmaz mı? Elini vicdanına koyan bütün CHP'li kardeşlerimizin de artık bu akıl, izan kabul etmeyen bu Genel Başkana bunları sorması lazım. Küçücük yavruların, kadınların ve çocukların İdlib'de ne halde olduklarını her gün görüyoruz. Televizyonlardan izliyoruz. Bütün dünya sessiz kalsa da bizim vicdanlarımız buna sessiz kalmaya asla ve asla müsaade etmiyor, etmeyecek."

- "Türkiye'nin 60 yıllık hayalini AK Parti gerçekleştiriyor"

Kaya, Batı ülkeleri Suriye'deki zulme sessiz kalırken Türkiye'den yapılan kampanyalar ve desteklerle binlerce insanın hayata tutunduğunu, dünyanın Suriye'de bir çözüm üretmesi gerektiğini belirterek, "Barış Pınarı Harekatı'yla başlattığımız o güvenli bölgenin tesis edilmesi ve oradaki yaşam alanlarının oluşturulması gerekiyor. Gerek İdlib'den kaçan gerekse de Türkiye'ye sığınmış Suriyeli kardeşlerimizin güvenli bölgelere yerleşme zamanıdır. Türkiye olarak çok büyük işler yaptık. Geçtiğimiz haftalarda yerli ve milli otomobilimizin tanıtımını yaptık. İnşallah, 2 yıl içerisinde araçlarımıza da bineceğiz. Türkiye'nin 60 yıllık hayalini AK Parti gerçekleştiriyor." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Kaya, Afyonkarahisar'daki sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile istişarelerde bulundu.

Toplantıya, Kaya'nın yanı sıra, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Zeybek, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Sezen, partililer ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Rumlar Rahşan Ecevit'in vefatını son dakika olarak duyurdu
18 Ocak 2020 01:18		 Sağlık Bakanı Koca'dan Rahşan Ecevit için başsağlığı mesajı
18 Ocak 2020 00:15
18 Ocak 2020'den önemli gündem başlıkları
18 Ocak 2020 00:05		 İçişleri Bakanı Soylu, Trafik Başkanlığı'nı ziyaret etti
17 Ocak 2020 23:42
Kılıçdaroğlu'ndan Rahşan Ecevit için başsağlı
17 Ocak 2020 23:24		 Çorlu Belediyesi heykele 2,5 milyon TL ödemiş
17 Ocak 2020 22:22
Aydın'da özel harekat polisleri Barış Pınarı Harekatı'na uğurlandı
17 Ocak 2020 22:21		 Rekabet Kurumu 20'den fazla banka hakkında ön araştırma başlattı
17 Ocak 2020 22:07
Hakkari'de toplantı ve gösteri yürüyüşü alanları belirlendi
17 Ocak 2020 21:35		 Hileli ürün satanlara ceza geliyor, teklif Meclis'te
17 Ocak 2020 20:59
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
01:18 - Rumlar Rahşan Ecevit'in vefatını son dakika olarak duyurdu00:15 - Sağlık Bakanı Koca'dan Rahşan Ecevit için başsağlığı mesajı00:11 - AK Parti'li Kaya, Kılıçdaroğlu'nun İdlib açıklamasına tepki gösterdi00:05 - 18 Ocak 2020'den önemli gündem başlıkları23:42 - İçişleri Bakanı Soylu, Trafik Başkanlığı'nı ziyaret etti23:24 - Kılıçdaroğlu'ndan Rahşan Ecevit için başsağlı23:22 - 5 yaşındaki çocuk gripten hayatını kaybetti23:16 - Şanlıurfa'da 20 kilogram patlayıcı bulunan otomobil imha edildi22:39 - Rahşan Ecevit hayatını kaybetti22:26 - Kız kardeşini öldürdüğü iddia edilen belediye başkanı hakim karşısında
22:22 - Çorlu Belediyesi heykele 2,5 milyon TL ödemiş22:21 - Aydın'da özel harekat polisleri Barış Pınarı Harekatı'na uğurlandı22:07 - Rekabet Kurumu 20'den fazla banka hakkında ön araştırma başlattı22:02 - Bakan Pakdemirli'den, Almanya'da yerli ürünlerle tarımsal diplomasi yaptı21:44 - Bakan Akar'dan şehit asker için taziye mesajı21:35 - Hakkari'de toplantı ve gösteri yürüyüşü alanları belirlendi21:17 - Türkiye'nin gündemini değiştiren Ümmü Gülsüm'den sosyal medya açıklaması21:16 - MEB mazeret tayin sonuçlarını açıkladı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
CHP'li belediyelerin, Cemevlerine ibadethane statüsü veren uygulamalarını;
ÇOK OKUNANLAR
AK Parti'li Kaya, Kılıçdaroğlu'nun İdlib açıklamasına tepki gösterdi
Sağlık Bakanı Koca'dan Rahşan Ecevit için başsağlığı mesajı
18 Ocak 2020'den önemli gündem başlıkları
Rumlar Rahşan Ecevit'in vefatını son dakika olarak duyurdu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
güldür güldür show 1
saye 1
benden duymuş olma 3
17.01.2020 fenerbahce'nin limit arttirim karari 1
tecavüzcünün diri diri yakılması 1
mizofoni 2
damir javor 1
hümanizm 1
beklemek 3
kürt milletine kaderini tayin hakkı verilmelidir 3
SON İLANLAR
Döğer Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Kalaba Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
İskilip Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Bolu Polisevi İşçi Alım İlanı
Ayvacık Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
İSYÖN İşçi Alım İlanı
Çat Belediyesi İşçi Alım İlanı
Atabağı Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Afyonkarahisar Yuntaş Akaryakıt 2 İşçi Alacak
Zonguldak Çaycuma SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam