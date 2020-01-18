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Sağlık Bakanı Koca'dan Rahşan Ecevit için başsağlığı mesajı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Rahşan Ecevit'e, Allah'tan rahmet, sevenlerine başsağlığı diledi.
 18 Ocak 2020 00:15
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Sağlık Bakanı Koca'dan Rahşan Ecevit için başsağlığı mesajı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Rahşan Ecevit'e, Allah'tan rahmet, sevenlerine başsağlığı diledi.

Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanemizde pnömoni ve kronik böbrek rahatsızlığı tedavisi gören Rahşan Ecevit Hanımefendi tüm çabalarımıza rağmen hayatını kaybetti. Merhumeye Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır dilerim."
Anadolu Ajansı
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