Rumlar Rahşan Ecevit'in vefatını son dakika olarak duyurdu
Eski Başbakan Bülent Ecevit'in eşi Rahşan Ecevit, böbrek ve akciğer yetmezliğinden 97 yaşında tedavi gördüğü GATA'da hayatını kaybetmesi Kıbrıs Rum tarafında son dakika haberi olarak yer aldı.
|18 Ocak 2020 01:18
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Bülent Ecevit'in 1974 Kıbrıs Türk Barış Harekatını yapan hükümetin Başbakanı olduğuna vurgu yapılan haberlerde, Atilla Başbakanı Bülent Ecevit'in eşi 97 yaşında öldü başlıları kullanıldı.
Haberlerde, Ecevit çiftinin siyasi yasaklarla da karşılaştıklarına işaret edildi. Kıbrıslı Rumlar, Türkiye'nin Barış Harekatına Atilla harekatı diyorlar.
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