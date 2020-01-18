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Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik

Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ.
 18 Ocak 2020 05:12
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Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından:

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 - 24/3/2013 tarihli ve 28597 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinin "Diğer Protez Ortezler (EK-3/C-3)" Listesinde yer alan "DO1014", "DO1015" ve "DO1016" SUT kodlu tıbbi malzemelerin fiyatları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2 - Bu Tebliğ 11/1/2020 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 - Bu Tebliğ hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı yürütür.
Memurlar.Net
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