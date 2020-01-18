Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik
Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ.
|18 Ocak 2020 05:12
|Yazdır
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından:
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
MADDE 1 - 24/3/2013 tarihli ve 28597 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinin "Diğer Protez Ortezler (EK-3/C-3)" Listesinde yer alan "DO1014", "DO1015" ve "DO1016" SUT kodlu tıbbi malzemelerin fiyatları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
MADDE 2 - Bu Tebliğ 11/1/2020 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 - Bu Tebliğ hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı yürütür.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Aksakal: Rahşan Ecevit'in defin işlemi pazar günü gerçekleşebilir
18 Ocak 2020 02:11
|Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik
18 Ocak 2020 01:33
|MEB, Taşıma Yoluyla Eğitime Erişim Yönetmeliğinde Değişiklik
18 Ocak 2020 01:31
|İçişleri Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği
18 Ocak 2020 01:30
|İçişleri Bakanlığı Personeli Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği
18 Ocak 2020 01:25
|Rumlar Rahşan Ecevit'in vefatını son dakika olarak duyurdu
18 Ocak 2020 01:18
|Sağlık Bakanı Koca'dan Rahşan Ecevit için başsağlığı mesajı
18 Ocak 2020 00:15
|AK Parti'li Kaya, Kılıçdaroğlu'nun İdlib açıklamasına tepki gösterdi
18 Ocak 2020 00:11
|18 Ocak 2020'den önemli gündem başlıkları
18 Ocak 2020 00:05
|İçişleri Bakanı Soylu, Trafik Başkanlığı'nı ziyaret etti
17 Ocak 2020 23:42