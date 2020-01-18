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Belediye Meclisi'nde cemevi istismarı

CHP ve İyi Parti cemevi tartışmasını yeniden başlattı. İBB Meclisi'nin CHP ve İYİ Parti'li üyeleri, "Cemevlerine ibadethane statüsü verilsin" önergesi verdi. AK Parti ve MHP'nin 'ibadethane statüsüne karşı' algısı oluşturma hedeflendi. AK Parti Hukuk Komisyonu Başkanı Muhammet Kaynar, "Alevi vatandaşları istismar ediyorlar. Cemevlerinin statüsü İBB Meclisinin görev ve yetki alanında değildir" dedi.
 18 Ocak 2020 06:11
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Belediye Meclisi'nde cemevi istismarı


Muhalefet adı altında Türkiye'nin sinir uçlarını tahrik etmeyi alışkanlık haline getiren CHP, bir kez daha Alevi vatandaşları kışkırtmaya yöneldi. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde CHP ve İyi Partili üyeler Alevi vatandaşları istismar etmek için önerge verdi. CHP Grup Başkan Vekili Doğan Subaşı ve İyi Parti Grup Başkan Vekili İbrahim Özkan, İBB Meclis toplantısı Ocak ayı ilk oturumunda meclise "Cemevlerinin ibadethane statüsünün tanınmasına yönelik" 2 maddelik önerge sundu. Önergenin ilk maddesinde cami, kilise ve havralara yapılan bakım ve temizlik hizmetinin cemevlerini de kapsaması istendi. İkinci maddede ise belediye meclisinin yetki alanı dışında olduğu bilinerek "Cemevlerinin ibadethane statüsü tanınması" önerildi. 2 başlıkta verilen önerge, yapılan oylama sonucunda Hukuk Komisyonu, Sosyal Hizmetler Bağımlılıkla Mücadele ve Rehabilitasyon Komisyonu ve Halkla İlişkiler Komisyonu incelenmek üzere havale edildi.

İBB'NİN YETKİ ALANI DIŞINDA


Komisyonlar tarafından yapılan inceleme sonucunda, talep edilmesi halinde Cemevlerinin temizlik ve bakım işlemlerinin yapılması olumlu görüldü. Ancak, İBB'nin ibadethane statüsü verme yetkisi olmadığı sürecin yasa ile belirlenebileceği tespit edildi. Konunun meclise aktarılmasının ardından CHP Grubu, AK Parti ve MHP'li meclis üyeleri "Cemevlerine ibadethane statüsü verilmesine karşı" algısı oluşturmaya çalışarak Cemevleri üzerinden Alevi istismarına başladı. İBB Komisyonları tarafından hazırlanan komisyon raporunun detaylarını AK Parti Meclis Üyesi ve Hukuk Komisyonu Başkanı Muhammet Kaynar, Yeni Şafak'a anlattı.

TEMİZLİK YAPILABİLİR

Komisyon kararını değerlendiren Muhammet Kaynar, "Hazırladığımız komisyon kararında camiler ve kiliselere verilen temizlik ve benzeri hizmetlerin İBB tarafından ücretsiz olarak Cemevlerine de verilmesi isteniyor. Bizde bununla ilgili yaptığımız inceleme sonucunda Cemevlerinin ihtiyaçlarını İBB tarafından karşılanmasını olumlu bulduk. Ancak bazı kurumlar biz bu hizmetin yapılmasını istemiyoruz diyebiliyor. Bu nedenle raporun komisyon görüşü kısmına "talep edilmesi halinde" ibaresini koyduk. Cemevi yetkilileri her türlü temizlik ve bakım ihtiyaçlarını talep etmesi halinde İBB tarafından karşılanabilir" ifadesini kullandı.

YASAL DÜZENLEME İLE OLUR

Temizlik ve bakım işlemlerinin yanı sıra İBB Meclisine sunulan teklifte 'Cemevlerinin ibadethane statüsünün tanımlanması' istendiğini ifade eden Kaynar, "Cemevlerini ibadethane statüsü tanımak İBB Meclisinin görev ve yetki alanında değildir. Bu konuda belediye meclisi herhangi bir karar veremez. İBB'nin ne Cemevleri ibadethanedir deme yetkisi vardır, ne de Cemevleri ibadethane değildir deme yetkisi vardır. Bu yasal düzenleme ile olacak bir statüdür. Konu belediye meclisine getirilip karar alınacak bir mesele değildir. CHP burada Alevi vatandaşları istismar ediyor. Alevi vatandaşları oy deposu olarak görüyor. Onları bu konu üzerinden kışkırtarak istismar etmeye çalışıyor. Konunun bu noktaya taşınması meselenin çözümünü de zorlaştırıyor. Hepsi bana oy veriyor diyerek bir cepheleştirme yolu izleniyor. Meseleyi bu şekilde ranta dönüştürmeye çalışıyor" dedi.

Fatih Özer
Yeni Şafak
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