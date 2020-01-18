Drift'in sonu kötü bitti: 2035'e kadar araba kullanamayacak
|18 Ocak 2020 07:21
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Caner D. kullandığı otomobiliyle trafikte drift attığı sırada devriye atan polis ekipleri 'dur' ihtarına bulundu. İhtara uymayan şahıs kaçmaya başladı. Sadece 1 kilometre kaçabilen Caner D. Seyhan ilçesi Kayalıbağ Mahallesi Seyhan Caddesi üzerinde kıskıvrak yakalandı.
4. KEZ EHLİYETİNE EL KONULDU
Olayın gerçekleştiği bölgeye gelen trafik ekipleri, sürücü Caner D.'nin önceden 3 defa alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulduğunu belirledi. Ehliyetsiz olan Caner D., 1.63 promil alkollü çıktı. 4'üncü kez alkollü araç kullanmaktan ceza yiyen Caner D.'nin 2035 yılına kadar ehliyetine el konuldu. Caner D.'ye, drift atma, alkollü araç kullanmak ve dur ikazına uymama suçlarından 11 bin 375 TL para cezası kesilirken aracı trafikten 60 gün men edildi. 1.0 promil alkolü aşan Caner D., 5 Ocak Polis Merkezi'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.
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