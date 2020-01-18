Alerjide büyük risk lokantalar
|18 Ocak 2020 08:01
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Türkiye Ulusal Alerji ve İmmünoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Şekerel, besin alerjisiyle ilgili vatandaşın yaşadığı sıkıntılar ve 1 Ocak itibarıyla yürürlüğe giren Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği ile ilgili önemli bilgiler verdi. Şekerel "Genel olarak bugün toplumumuzun yaklaşık yüzde ikisi besin alerjisi probleminden etkileniyor. Besin alerjisinin bir tedavisi yok. Tek tedavi, alerjik olan besinden kaçınmaktır" diye konuştu. Vatandaşların restorana gittikleri zaman yemekte alerjisi olduğu besinin olup olmadığını sorduklarını belirten Şekerel "Bazı ürünlerde yanıltıcı bilgiler oluyor. Mesela bazıları tatlıların içine antepfıstığı yerine rengi yeşil olduğu için mercimek rendeleyip koyuyor. Pastaya kestane yerine baklagilleri koyabiliyor" diye konuştu.MALZEMELERE DE DİKKAT EDİLMELİ
Derneğin ikinci başkanı Prof. Dr. Can Kocabaş ise yemeklerin önemli bir bölümünün restoranlarda tüketilmeye başlandığının altını çizerek şöyle konuştu: Ürünlerin üzerinde bütün alerjen yiyeceklerin çok net bir şekilde yazılması, mutfak personelinin besin alerjisi konusunda bilinçlendirilmesi gerekiyor. Yiyecek sektöründe çalışanların bu konuda bilgilerinin yeterli olmadığını biliyoruz. Garsonla aşçı aynı bilgiye sahip olmayabiliyor. Mesela mutfakta bir ürünü hazırlarken bir malzemede kullandığınız aleti diğer ürünlerde kullanmamak lazım. Çünkü alet üzerindeki çok az miktardaki besin bile hastalarda ciddi problemlere yol açabilir.
Damla Peker
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