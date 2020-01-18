İşsizlik rakamlarını ev kadını düşürdü

Ekim verileri de hızla artan nüfusun iş gücünde kaybolduğunu ortaya koymuştu. Euronews'in aktardığı habere göre, iş arayan 632 bin kadın son bir yıl içinde ev hanımı oldu. Son bir ayda iş ararken ev hanımı olmaya karar verenlerin sayısı 145 bin olarak gerçekleşti. Türkiye'de nüfus artarken iş gücünün aynı oranda artmaması işsizlik oranını düşürdüğü bir kez daha sergilendi.

İŞSİZLİK ORANI DÜŞÜK GÖSTERİLİYOR İDDİASI

Muhalefet özellikle enflasyon ve işsizlik oranının düşük gösterildiğini iddia ediyor. 2018 ve 2019'un ekim ayları kıyas edildiğinde en büyük değişim 'ev işleriyle meşgul' olarak tabir edilen ev hanımları. Ev işleriyle meşgul olan kişilerin hepsi kadın. Buna göre Ekim 2018'de 'ev işleriyle meşgul' olduğundan dolayı iş gücüne dahil olmayanların sayısı 10 milyon 917 bin idi. Bu sayı Ekim 2019'da ise 11 milyon 549 bine yükseldi. Bu da son bir senede 632 bin kişinin iş aramaktan vazgeçip ev işleriyle meşgul olmaya başladığı anlamına geliyor. İş bulma ümidi olmayanların sayısı da aynı dönemde 485 binden 668 bine yükseldi. Gerek 'ev işleriyle meşgul' olanlar gerekse 'iş bulma ümidi olmayanlar' TÜİK'e göre işsiz olarak sayılmıyor. Bu da işsizlik oranının düşmesine neden oluyor.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, rakamların mantıklı olmadığını her defasında dile getiriyor. Öztrak "Bu rakamları ne matematikle izah edebilirsiniz ne de akılla açıklayabiliriz. Tekrar soruyorum, çalışma çağına gelen bu insanlar neden iş aramıyor? Acaba iktidarı mahcup etmemek için mi? TÜİK artık kantarın topuzunu iyice kaçırmaya başlamıştır" dedi. Öztrak, iş arayanların sayısının düşürülerek işsizlik oranının gerçekten daha düşük gösterildiğini savunarak "Bakınız, Ekim ayında çalışma yaşına gelen her 100 kişiden sadece 9'u iş aramış. Böyle bir oran bundan önce hiçbir ayda, hiçbir veride, bugüne kadar bu verinin yayınlandığı hiçbir dönemde yok" ifadelerini kullandı.