İnfaz paketinin detayları ortaya çıktı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin isteğinin ardından gündeme gelen yeni infaz düzenleme yasasında Adalet Bakanlığı'nın yaptığı çalışmada sona gelindi.

Yeni düzenlemeyle ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bir sunum yapıldı. Yeni infaz düzenlemesiyle sistemde birçok değişikliğe gidildi. Yapılan çalışmalarla yeni pakete büyük oranda son şekli verildi.

10 YIL CEZA ALAN 4 YIL YATACAK

10 yıl ceza alan kişi, mevcut sistemde 5 yıl 8 ayı cezaevinde geçiriyordu. Yeni sistemle birlikte 10 yıl hapis cezası alan kişi 4 yıl cezaevinde kalacak ve koşullu serbest kalacak.

KAPSAM DIŞI KALAN SUÇLAR

Cinsel suçlar, uyuşturucu madde ticareti, örgütlü suçlar, terör suçlar ve mükerrer suçlar bu kapsama alınmayacak. Eski sistemde 1 yıl 8 ayın altında ceza alan kişiler cezaevine girmiyordu. Ceza sistemine göle düşüren bu sistem de değiştirildi. 1 ay ceza alan kişi bile cezaevine girecek ve 12 gün yatacak.

1 YILIN ALTINDAKİ CEZALARA GECE YA DA HAFTA SONU CEZAEVİ SİSTEMİ

1 yıl ve altında ceza alanlar talep etmeleri halinde, geceleri cezaevine girerek cezalarını çekecek ya da hafta sonu cezaevine girerek cezasını çekecek. Mevcut sistemde, 6 ay altındaki cezalarda böyle bir uygulama vardı.

YAŞLILAR CEZASINI EVDE ÇEKEBİLİR

70 yaşın üzerindeki bir kişi, 2 yıla kadar olan cezalarını evde çekebilecek. Bu kişilerin takibi elektronik takip sistemi ile yapılacak. 75 yaş üzerindekiler için ise bu sınır 4 yıl olacak.

DOĞUM YAPAN KADINLAR İÇİN 1,5 YIL ERTELEME

Doğum yapan bir kadın, doğumun üzerinden 1,5 yıl geçmeden cezaevine alınmayacak. 1,5 yıl erteleme olacak. Doğum yapan kadınların aldığı ceza 3 yılın altında ise, bu cezalar tamamen evde çekilecek.