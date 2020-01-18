İhmalle oğlunu öldüren anneye 18 yıl hapis

İstanbul'da yaşayan Devrim K. (38), birliktelik yaşadığı sevgilisinden hamile kaldı. Genç kadın hamileliğini iddiaya göre çok geç fark etti ve bu nedenle kürtaj olamadı. 9 ay boyunca ailesi ve arkadaşlarından hamileliğini saklayan genç kadın, 5 Nisan günü İstanbul'da özel bir hastanede doğum yaptı. Bebeğe "Nisan" ismi verildi. 22 Nisan'a kadar hastanede kalan Nisan bebek, daha sonra genç kadının Kağıthane'de annesi ile ikamet ettiği dairenin çatı katında kalmaya başladı. Ve yine iddiaya göre, genç kadın mesaisini aksatmadan işe gidip geliyor, bebeğin bakımı ve beslenmesi ile sadece akşamları ilgileniyor, apartmandaki bir kısım kişilerin ise gündüz çalışması dolayısıyla bebeğin varlığından hiç kimse haberdar olmuyordu.

VİCDANINA YENİK DÜŞTÜ

Geçtiğimiz nisanda ise yine iddiaya göre, bebek bakımsızlıktan dolayı hayatını kaybetti. Korkuya kapılan genç kadın, poşete koyduğu bebeği Kağıthane Mezarlığı'na götürerek, bir mezarda yüzeysel olarak gömdü. Fakat, sokak hayvanları tarafından çıkartılıp sürüklenen ölü bebek, görevlilerce fark edildi. Sanayi Polis Merkezi Amirliği görevlilerince bebeğin kimliğinin tespiti için çalışma başlatıldı. Bir süre sonra vicdanına yenik düşen Devrim K., Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak kendisini ihbar etti. Genç kadın, "Nisan veya mayıs ayı içinde bir gün bebek öldü. Ben bebeği aynı dairede tutmaya devam ettim. Bebek çürümeye başladı. Mayısın son günlerinde bebeği Kağıthane Mezarlığı'na gömdüm" dedi.

AĞIR MÜEBBETTEN 18 YIL 4 AYA

Tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen genç kadın, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Adli Tıp Kurumu tarafından, bulunduğu tarihten öncesinde ölmüş olması, vücudunun bir kısmının parçalanmış ve çürümeye başlamış olması nedeniyle bebeğin kesin ölüm sebebi tespit edilemedi. Soruşturma sonunda, genç kadının doğumunu yaptığı bebeği yaklaşık 20 günlük olduğu sırada boş bir daireye bırakarak kısıtlı olarak bakımını gerçekleştirmeyerek ölüme terk ettiği gerekçesiyle dava açıldı. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılamada geçtiğimiz günlerde Devrim K. hakkında karar verildi. Mahkeme, genç kadının bebeğinin ölümüne sebebiyet vermek için hem doğal olarak hem kanuni olarak yükümlü olduğu bakım, gözetim, beslenme ve diğer tüm ihtiyaçlarını gidermediği gerekçesiyle kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılmasına karar verdi. Devrim K.'nin suçu ihmal nedeniyle işlediğine karar veren mahkeme, cezada indirim yapılarak 18 yıl 4 ay hapse mahküm etti.

Dilek Yaman