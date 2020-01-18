Ürün sorumluluğu tazminatı geliyor

Sahte ürünlere karşı önemli yaptırımlar getiren yasal düzenleme dün TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Ürünlerin güvenli olması zorunlu olacak. Ürünün zarar vermesi halinde tazminat ödenecek. Ürün güvenliğine aykırı hareket edenlere 500 bin TL'ye kadar para cezası verilecek.

Ürünlere ilişkin teknik düzenlemeler, yetkili kuruluşça yapılacak. Ürünün, bir kişiye veya bir mala zarar vermesi halinde, bu ürünün imalatçısı veya ithalatçısı zararı gidermekle yükümlü olacak. Tazminat talebi için zamanaşımı süresi, zarar görenin zararı ve tazminat yükümlüsünü öğrendiği tarihten itibaren 3 yıl ve her halde zararın doğduğu tarihten itibaren 10 yıl olacak. İmalatçı, piyasaya arz ettiği bir ürünün, uygun olmadığını öğrendiği veya bilmesi gerektiği hallerde ürünü uygun duruma getirmek ve gerektiğinde piyasaya arzını durdurmak, piyasadan çekmek veya geri çağırmak için gerekli düzeltici önlemleri ivedilikle alacak. Uygun olmayan bir ürünün internet üzerinden satılması halinde aracı hizmet sağlayıcıya içeriğin çıkarılması için bildirimde bulunulacak. Televizyon veya radyo üzerinden uygun olmayan bir ürünün satışının durdurulması ise medya hizmet sağlayıcı kuruluştan istenecek.

PARA CEZASI GELİYOR

Genel ürün güvenliği mevzuatının ürün güvenliğine ilişkin hükümlerine aykırı hareket edenlere 50 bin liradan 500 bin liraya kadar, ürün güvenliği dışındaki hükümlere aykırı hareket edenlere 20 bin liradan 200 bin liraya kadar idari para cezası uygulanacak. Geri çağırma mekanizmasının zorunlu hale getirileceğini vurgulayan AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, "Kanun teklifiyle bir ürünün ayıplı, uygunsuz, güvenli olmadığı ortaya çıktığı zaman tüketiciye herhangi bir külfet olmadan zorunlu şekilde geri çağrılmasını, toplanmasını düzenlemiş olacağız" değerlendirmesinde bulundu.

Eda Işık