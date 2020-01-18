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İlaç firmalarından zam baskısı

Vatandaşın sağlığıyla oynama pahasına kritik ilaçları depoda bekleten ilaç firmaları, şubatta Sağlık Bakanlığı'yla yapılacak zam görüşmeleri öncesinde baskı uygulamaya başladı
 18 Ocak 2020 08:59
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İlaç firmalarından zam baskısı

İlaç firmaları her yıl olduğu gibi yine vatandaşın sağlığı pahasına aynı oyunu sahneye koydu. Yüksek kazanç hırsıyla şubatta yapılacak zam öncesi piyasaya verilen ilacı kestiler. Şubat ayında kur ayarlamasıyla zamlanacak ilaçlardan daha fazla kazanmak adına özellikle kış döneminde hastalığa bağlı talebi artan grip ilaçlarıyla kronik hastalıkların tedavisinde kullanılan tansiyon, şeker, kolestrol ilaçlarını piyasaya vermeyen ilaç firmaları ile bazı depolar hastaları mağdur etti. Yaklaşık 150 ilaç piyasada yok. Fiyatlara yüzde 15-25 arası zam bekleniyor.

ZAMLI FİYATLAR 20 ŞUBAT'TA

Yüzde 15-25 arası yapılması beklenen zamla, 100 liralık bir ilacın fiyatı 15-25 TL artacak. Bu da 100 kutuda 1.500-2.500 lira demek. Zamlı fiyatlar, ilaç firmaları için ciddi kazanç kapısı anlamına geliyor. Bu nedenle, piyasada ilaç bulunamıyor.

Fiyat Değerlendirme Komisyonu, özellikle yurtdışından gelen ve ithal olan ilaçların fiyatlarının belirlenmesinde kullanılan euro kurunu geçen yıl yapılan yüzde 26.4'lük artışın ardından 3.40 liraya yükseltmişti. Bu yıl yine 20 Şubat itibarıyla ilaç kuruna zam gelecek. Ağrı kesici bir ilacın fiyatı geçen yıl şubatta 9.94 TL'den 12.27 TL'ye çıkarken, önümüzdeki aydan itibaren 15.5 liraya yükselmesi öngörülüyor.

HASTA ECZACIYA KIZIYOR

Eczacılar da yine vatandaşın tepkisini ilk karşılayan taraf olarak sıkıntılı. Her zam öncesi piyasaya verilmeyen ilaçlar yüzünden gelen hastalara ilaç veremediklerini bu yüzden de vatandaşın tepkisiyle karşılaştıklarını dile getiren Eczacı Tuğçe Aksoy, ağrı kesicide bile sıkıntı olduğunu depolardan ilaç gelmediğini söyledi. Aksoy, "Çok kritik olan ilaçlar da basit olanlar da piyasada yok. Elimizde olanları hastaya veriyoruz ama bitince yerine yenisi gelmediği için hasta mağdur oluyor" ifadelerini kullandı.

STOK YAPANA KAPATMA CEZASI VAR

Sağlık Bakanlığı'ndan aldığımız bilgilere göre, özellikle zam dönemi öncesi denetimler artırılıyor. Belirlenen işyerleri ve sahiplerine ceza kesiliyor. Bakanlık, vatandaşı ilaçsız bırakmamak ve zam dönemi öncesi piyasaya ilaç vermeme eğiliminin devam etmemesi için kapatma dahil ciddi müeyyideler uygulayacak.

'PERİYOTLAR KISALTILSIN' ÖNERİSİ

Türk Eczacıları Birliği Başkanı Ecz. Erdoğan Çolak, ilaçta her yıl kur ayarlaması döneminde arztalep sorunun yaşandığını söyledi. Bunun önüne geçmek için ayarlamanın yıl içerisinde periyotlar halinde yapılmasını öneren Çolak, "Üretimin planlama yapmak gerek. İlaç yokluğu ya da kıtlığının net bir tanımını yapmamız gerekiyor. Kıtlık erken uyarı sistemine ihtiyacımız var" dedi. Bu konuda Belçika örneğini veren Çolak, "Yasaya göre, firmaların üretim sıkıntısı yaşadığı ilaçları hemen bildirmesi gerekiyor. Depolara ilaç istediğinde en geç üç gün içinde ilacı gönderme sorumluluğu veriliyor. Biz de Sağlık Bakanlığı'ndan bu yönde yasal düzenlemeler bekliyoruz" diye konuştu.

Pınar Çelik
Sabah
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