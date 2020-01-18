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Sağlık Turizminde büyük pay 'saç ektirmede'

Sağlık turizminde dünyanın sayılı ülkeleri arasında yer alan Türkiye'nin, bu sektörden 1.5 milyar dolarlık gelir elde ettiğini belirten DEİK Sağlık Komisyonu üyesi Dr. Servet Terziler, yaklaşık 1 milyar dolarlık kısmının saç ekiminden geldiğini ifade etti.
 18 Ocak 2020 09:11
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Sağlık Turizminde büyük pay 'saç ektirmede'

Saç ekimi için gelen 500 bin kişinin yüzde 50'sinden fazlasının Avrupalı olduğuna dikkat çeken Terziler, Türkiye'nin estetik konusunda da ciddi talep gördüğünü belirtti. Türkiye Sağlık Turizmini Geliştirme Konseyi Kurucu Başkanı Emin Çakmak da İtalyanların ilk sırada yer aldığını söyledi.
SON yıllarda Türkiye turizmi hızlı bir büyüme yakaladı. Sadece deniz, kum, güneş turizmi değil, sağlıktan spora birçok alanda turizm sektörü gelişmeye devam ediyor. Bunlar arasında dikkat çekenlerin başında ise sağlık turizmi geliyor. 2019'da sağlık turizminden elde edilen gelir 1.5 milyar dolara yaklaştı, 2023'te bu alandan 10 milyar dolar gelir elde edilebileceği ifade ediliyor. Resmi olmayan rakamlara göre ise sağlık turizminden elde edilen gelirm konuşulan rakamların çok daha üstünde. Dünyanın birçok ülkesinden sağlık turisti ağırlayan Türkiye, saç ekiminde estetik operasyonlarına, genel sağlıktan diş tedavisine kadar bir çok alanda dünya standartlarının üstünde hizmet verebiliyor. Biz de sağlık turizminin geldiği noktayı, hedefleri, yaşanan sıkıntıları, tüketicilerin doğru bildikleri yanlışları ve son trendleri Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Sağlık Komisyon Üyesi Dr. Servet Terziler ve Türkiye Sağlık Turizmini Geliştirme Konseyi Kurucu Başkanı Emin Çakmak ile konuştuk.

500 BİN KİŞİ

Hürriyet'ten Burak Coşan'ın haberine göre Türkiye'nin saç ekiminde birçok ülkeye göre ileri seviyede olduğunu, yaklaşık 500 bin kişinin bu iş için Türkiye'ye geldiğini belirten Terziler, merdivanlatı işletmelerin sektörü sıkıntıya soktuğunu söyledi. Merdivenaltı işletmelerin yurtdışındaki algıyı bozduğuna dikkat çeken Terziler, Türkiye'deki saç ekim merkezlerinin yüzde 95'inin ruhsatsız hizmet verdiğini iddia etti. Bunun turistin memnuniyet oranının düşürdüğünü dile getiren Terziler, uzmanlar tarafından yapılmayan işlemlerin ölüm riski taşıdığını vurguladı. Türkiye'nin fiyat avantajının da diğer ülkelerde düşen fiyatlarla kaybolmaya başladığın kaydeden Terziler, estetik konusunda da son yıllarda 'Brezilya poposuna' ilginin bir hayli yükseldiğini söyledi. Terziler, burun ve göğüs estetiğinden sonra en çok Brezilya poposu yaptırmak isteyen kadınların Türkiye'ye geldiğine dikkat çekti. İşte Servet Terziler'in sağlık turizmi ve dikkat edilmesi gereken konular hakkındaki açıklamaları...

SAÇ EKİM MERKEZLERİNİN YÜZDE 95'İ MERDİVEN ALTI

* Türkiye sağlık turizmi alanında 1 milyon kişi ağırlıyor.

* Türkiye'ye 500 bin kişi saç ekimi için geliyor.

* 2 bin 400 saç ekim merkezi olduğu söyleniyor.

* Bunların yüzde 95'i merdiven altı yani ruhsatsız.

* Türkiye'ye sağlık turizmi için gelenlerin yaklaşık yarısı saç ekimi için geliyor.

* Ondan sonraki büyük pay estetik sektörünün

* Geri kalan kısım ise genel sağlık için Türkiye'yi tercih ediyor.

SAÇ EKİMİ 800 ESTETİK 2 BİN 500 EURO'DAN BAŞLIYOR

* Türkiye'de saç ektirmenin bedeli 800 ile 10 bin Euro arasında değişiyor.

* Ortalaması ise 1700 ile 2000 Euro arasında.

* Estetik fiyatları ise 2 bin 500 Euro'dan başlıyor.

* Türkiye'de yılda 100 bin estetik işlemi yapılıyor.

* Türkiye'de günde 1.500 saç ekimi yapılıyor.

TÜRKİYE ALEYHİNE PROPAGANDA YAPILIYOR

* Türkiye geçmişte doktorları, kullandığı teknolojiler ve fiyat olarak çok avantajlıydı.

* Ancak bundan 5 yıl önce Avrupa'da saç ekimi 10 bin Euro'yken şimdi 5 bin Euro'ya kadar düştü.

* Fiyat olarak Türkiye'ye çok yaklaşmaya başladılar.

* Ayrıca 'Türkiye'de hemşireler saç ekimi yapıyor' diye propaganda yapıyorlar.

* Çantacı dediğimiz doktor olmayan kişiler Avrupa'da saç ekimi yapmaya başladılar.

* Almanya ve Avusturya gibi ülkelerde çok fazlalar.

* Abu Dabi, Dubai, Katar gibi yerlerde kaçak iş yapanlar algının bozulmasına neden oluyor.

* Bir de bu işi iyi yapanlar da Avrupa'ya gitmeye başladı.

* O ülkelerdeki sağlıkçılar bizimkilerden bu işi öğreniyor. Onlar da bizim seviyemize çıkıyor.
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