Eşini boğana haksız tahrik indirimi gerekçesi: Güven sarsıcı davranış
|18 Ocak 2020 09:21
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İstanbul'da 21 Temmuz 2018 günü polisi arayan bir kişi, Üsküdar'da yaşayan Güneş Karaçuban'ın (31) öldürüldüğünü haber verdi. Eve gelen polisler iki çocuk annesi Karaçuban'ı boğularak öldürülmüş halde buldu. Karaçuban'ın imam nikahlı eşi Sabri Barçağ (53), eşinin sabah 5'te eve geldiğini savunarak, "Hayatıma karışamazsın' dedi. Kendimi kaybettim" diye konuştu. Barçağ cezaevinden gönderdiği mektupta eşinin, "Sevgilim var" dediğini ve evde kendisine bıçakla saldırdığını ileri sürdü.
Hürriyet'ten İsmail Saymaz'ın haberine göre Güneş'in kardeşi Bilal Karaçuban, şiddet gören ablasının bir süre kadın sığınma evinde kaldığını anlatarak, "Cinayetten bir yıl önce ablamı gidip aldım, evimize getirdim. Sabri ablamı defalarca almak istedi. Bir daha şiddet göstermeyeceğine söz verdiği için müsaade ettik" dedi.
MÜEBBET VERİLMİŞTİ
Karaçuban, kumarda 50-60 bin TL kaybeden Barçağ'ın, ablasını fuhuşa zorladığını anlatarak, şunları söyledi: "Ablamın vefatından önce yeğenim Emrah aradı. 'Kocası, halama fuhuş yaptırıyor' dedi. Sabri'nin kahvehanesine gittim. 'Gece olmuş, ablam gelmiyor. Niye rahatsın' dedim. 'Bir şey olmaz, gelir' dedi. Ablam, Sabri'nin zorla fuhuş yaptırdığını söyledi."
İstanbul Anadolu 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan dava 18 Aralık 2019'da bitti. Barçağ'a kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezası verildi. Haksız tahrik indirimi yapılarak ceza 15 yıla düşürüldü. Barçağ, dokuz yıl sonra serbest kalacak.
FUHUŞ İDDİASI HAVADA KALDI
Olayla ilgili gerekçeli karar açıklandı. Kararda, Karaçuban'ın eşine rağmen çalıştığı, eve geç gelmesinden ötürü tartışma çıktığı belirtildi. Karaçuban'ın yabancı bir erkeğin evine gittiği, bu durumu Barçağ'ın öğrendiği, olay günü işten eve geç gelen maktülün sanıkla tartışması sonucu boğarak öldürdüğü belirtildi. Barçağ'ın cinayeti 'maktülden kaynaklanan güven sarsıcı davranışı nedeniyle haksız tahrik altında işlediği' ileri sürüldü. Karaçuban'ın fuhuş yaptığı, Barçağ'ın eşini bu işe zorladığı iddiasının tespit edilemediği anlatıldı.
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