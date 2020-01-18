1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık düzenlemesi

Gelen son dakika haberine göre, Merkez Bankası, Türk Lirası zorunlu karşılıklarındaki altın payı oranını değiştirdi.
 18 Ocak 2020 09:16
Yazdır
Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık düzenlemesi

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklama şöyle:

"Parasal aktarım mekanizmasının güçlendirilmesi, finansal istikrarın desteklenmesi ve altın cinsinden tasarrufların ekonomiye kazandırılması amaçlarıyla, Rezerv Opsiyon Mekanizması kapsamında;

Türk lirası zorunlu karşılıkların standart altın cinsinden tesis edilebilmesi imkanı azami oranının yüzde 30'dan yüzde 20'ye indirilmesine,
Türk lirası zorunlu karşılıkların kaynağı yurt içi yerleşiklerden toplanan işlenmiş veya hurda altın olan standart altın cinsinden tesis edilebilmesi imkanı azami oranının yüzde 10'dan yüzde 15'e yükseltilmesine karar verilmiştir.


Türk lirası zorunlu karşılıkların standart altın cinsinden tesis edilebilmesi imkanı azami oranının yüzde 30'dan yüzde 20'ye indirilmesi ile piyasaya 1,7 milyar ABD doları tutarında altın cinsinden likidite verilmesi ve piyasadan 4,5 milyar Türk lirası likidite çekilmesi öngörülmektedir.

Diğer taraftan, Türk lirası zorunlu karşılıkların kaynağı yurt içi yerleşiklerden toplanan işlenmiş veya hurda altın olan standart altın cinsinden tesis edilebilmesi imkanı azami oranının yüzde 10'dan yüzde 15'e yükseltilmesi ile piyasadan 0,3 milyar ABD doları tutarında altın cinsinden likidite çekilmesi ve piyasaya 2,0 milyar Türk lirası likidite verilmesi beklenmektedir. Ancak işlenmiş veya hurda altının yurt içi yerleşiklerden toplanması zorunlu olduğundan bahsedilen etki zaman içinde kademeli olarak gerçekleşebilecektir."
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Tüketiciler KDV indiriminin fiyatlara yansıtılmasını istiyor
18 Ocak 2020 09:38		 Bu yıl uygulanacak kamu sosyal tesis ücretleri belirlendi
18 Ocak 2020 09:17
Karayollarında durum
18 Ocak 2020 09:01		 İlaç firmalarından zam baskısı
18 Ocak 2020 08:59
İşsizlik rakamlarını 'ev hanımları' düşürdü
18 Ocak 2020 08:11		 Bakan Pakdemirli'den, Almanya'da yerli ürünlerle tarımsal diplomasi yaptı
17 Ocak 2020 22:02
Kilogramı 4,5 lirayı geçen salkım domates çiftçiyi mutlu etti
17 Ocak 2020 12:35		 Fıstık fiyatları altını geçti
17 Ocak 2020 12:31
Maden sahaları ihale edilecek
17 Ocak 2020 11:29		 Karayollarında durum
17 Ocak 2020 08:50
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:51 - Doğu'da kar yağışı nedeniyle 491 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor10:46 - Sagopa'nın klibine RTÜK incelemesi10:44 - Fatsa Ticaret Borsası Başkanı FETÖ'den tutuklandı10:42 - Sabiha Gökçen'de uyku kabinleri hizmete girdi10:38 - Sahte sağlık raporu operasyonunda 5 kişi tutuklandı10:38 - Taşımalı eğitimdeki öğle yemeğinden özel eğitim öğrencileri de yararlanacak10:33 - Polise de saldıran bıçaklı saldırgan hastanede öldü10:30 - Marmara'da parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak10:30 - Otomobilde bulunan patlayıcıyla ilgili 8 şüpheli daha gözaltına alındı10:15 - Meclis'e beslenme önerisi: İdeal öğün 6 değil 2
10:05 - İkili öğretimde, müdür yardımcısı saat 17:00'de mesaiyi terk edebilir mi?09:55 - Metropll'ün anketine göre 3 parti barajı aşıyor09:38 - Tüketiciler KDV indiriminin fiyatlara yansıtılmasını istiyor09:24 - Rabia Naz Komisyonu'nun görev süresi uzatıldı09:21 - Eşini boğana haksız tahrik indirimi gerekçesi: Güven sarsıcı davranış09:17 - Bu yıl uygulanacak kamu sosyal tesis ücretleri belirlendi09:16 - Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık düzenlemesi09:11 - Sağlık Turizminde büyük pay 'saç ektirmede'
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
CHP'li belediyelerin, Cemevlerine ibadethane statüsü veren uygulamalarını;
ÇOK OKUNANLAR
Öğretmen anne oğlunu öldürüp, kendini astı
İnfaz paketinin detayları ortaya çıktı
Darbeci Korgeneral'i tahliye eden hakimlerde FETÖ izi
Metropll'ün anketine göre 3 parti barajı aşıyor
Rumlar Rahşan Ecevit'in vefatını son dakika olarak duyurdu
Müze müdürü ve 2 uzman açığa alındı
İçişleri Bakanlığı Personeli Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği
FETÖ'den adliyeye sevk edilen 106 askerden 82'si tutuklandı
AK Parti'li Kaya, Kılıçdaroğlu'nun İdlib açıklamasına tepki gösterdi
Bu yıl uygulanacak kamu sosyal tesis ücretleri belirlendi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
dinsizin hakkından imansızın gelmesi 1
eren derdiyok 1
patavatsız 2
senden iyi olmasın 1
Brandon Lee 1
nihat özdemir'in oğlunun ve gelininin gözaltına alınması 1
ayrık otu 2
2020 bedelli askerlik ücreti 2
moğollar 5
esenboğa havalimanı 1
SON İLANLAR
Tokat Artova SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Kırıkkale Karakeçeli Belediyesi 4 İşçi Alacak
İzmir Çiğli Gıda 2 İşçi Alacak
İzmir Cibel Temizlik 2 İşçi Alacak
İstanbul Sarbel Geçici 2 İşçi Alacak
Elazıg İl Özel İdaresi 1 İşçi Alacak
Denizli Tripolis Kazı Başkanlığı Geçici 1 İşçi Alacak
Antalya Kemer Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
Aksaray Ağaçören Belediyesi 4 İşçi Alacak
Afyonkarahisar Yuntaş 22 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam