Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık düzenlemesi
|18 Ocak 2020 09:16
|Yazdır
Merkez Bankası'ndan yapılan açıklama şöyle:
"Parasal aktarım mekanizmasının güçlendirilmesi, finansal istikrarın desteklenmesi ve altın cinsinden tasarrufların ekonomiye kazandırılması amaçlarıyla, Rezerv Opsiyon Mekanizması kapsamında;
Türk lirası zorunlu karşılıkların standart altın cinsinden tesis edilebilmesi
imkanı azami oranının yüzde 30'dan yüzde 20'ye indirilmesine,
Türk lirası zorunlu karşılıkların kaynağı yurt içi yerleşiklerden toplanan işlenmiş veya hurda altın olan standart altın cinsinden tesis edilebilmesi imkanı azami oranının yüzde 10'dan yüzde 15'e yükseltilmesine karar verilmiştir.
Türk lirası zorunlu karşılıkların standart altın cinsinden tesis edilebilmesi imkanı azami oranının yüzde 30'dan yüzde 20'ye indirilmesi ile piyasaya 1,7 milyar ABD doları tutarında altın cinsinden likidite verilmesi ve piyasadan 4,5 milyar Türk lirası likidite çekilmesi öngörülmektedir.
Diğer taraftan, Türk lirası zorunlu karşılıkların kaynağı yurt içi yerleşiklerden toplanan işlenmiş veya hurda altın olan standart altın cinsinden tesis edilebilmesi imkanı azami oranının yüzde 10'dan yüzde 15'e yükseltilmesi ile piyasadan 0,3 milyar ABD doları tutarında altın cinsinden likidite çekilmesi ve piyasaya 2,0 milyar Türk lirası likidite verilmesi beklenmektedir. Ancak işlenmiş veya hurda altının yurt içi yerleşiklerden toplanması zorunlu olduğundan bahsedilen etki zaman içinde kademeli olarak gerçekleşebilecektir."
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Tüketiciler KDV indiriminin fiyatlara yansıtılmasını istiyor
18 Ocak 2020 09:38
|Bu yıl uygulanacak kamu sosyal tesis ücretleri belirlendi
18 Ocak 2020 09:17
|Karayollarında durum
18 Ocak 2020 09:01
|İlaç firmalarından zam baskısı
18 Ocak 2020 08:59
|İşsizlik rakamlarını 'ev hanımları' düşürdü
18 Ocak 2020 08:11
|Bakan Pakdemirli'den, Almanya'da yerli ürünlerle tarımsal diplomasi yaptı
17 Ocak 2020 22:02
|Kilogramı 4,5 lirayı geçen salkım domates çiftçiyi mutlu etti
17 Ocak 2020 12:35
|Fıstık fiyatları altını geçti
17 Ocak 2020 12:31
|Maden sahaları ihale edilecek
17 Ocak 2020 11:29
|Karayollarında durum
17 Ocak 2020 08:50