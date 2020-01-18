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Rabia Naz Komisyonu'nun görev süresi uzatıldı

Rabia Naz Vatan başta olmak üzere şüpheli çocuk ölümlerinin araştırılması komisyonunun görev süresi, 1 ay uzatıldı
 18 Ocak 2020 09:24
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Rabia Naz Komisyonu'nun görev süresi uzatıldı

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan TBMM Kararı'na göre, Rabia Naz Vatan başta olmak üzere şüpheli çocuk ölümlerinin araştırılması ve bu konuda alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis araştırma komisyonunun görev süresi, Genel Kurul'un 15 Ocak 2020 tarihli 43'üncü birleşiminde 26 Ocak 2020 tarihinden itibaren 1 ay uzatıldı.
DHA
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