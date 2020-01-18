Tüketiciler KDV indiriminin fiyatlara yansıtılmasını istiyor
|18 Ocak 2020 09:38
|Yazdır
Bursa Tüketiciler Derneği Başkanı Sıtkı Yılmaz, mobilya, yumurta ve su ürünlerinde yapılan KDV indirimlerinin satıcılar tarafından fiyatlara yansıtılıp yansıtılmadığının denetlenmesi gerektiğini belirtti.
Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, KDV'nin mobilyada yüzde 18'den yüzde 8'e, yumurta ve su ürünlerinde ise yüzde 8'den yüzde 1'e düşürüldüğünü anımsattı.
Zaman zaman piyasanın canlandırılması için bazı ürünlerde KDV indirimlerine gidildiğini dile getiren Yılmaz, şöyle devam etti:
"Bu indirimlerden tüketicinin yararlanabilmesi için devletin ön hazırlığının olması lazım. Fiyatların KDV indiriminden önceki ve sonraki durumunu iyi bilmek gerekiyor. İlk satın almada tüketici lehine bir durum olmasına rağmen süreç içinde bu KDV indirimleri yavaş yavaş satıcının kasasında kar olarak kalıyor. Tüketici Kanunu kapsamında denetim görevi olan kurumların bu süreci iyi değerlendirmesi, devletin koyduğu indirimden tüketicinin yararlanması ve piyasanın iyi işlemesi açısından zorunludur."
- "Tüketicinin bu indirimi hissetmediğini görüyoruz"
Piyasanın hareketlenmesi, indirimin muhataplarına fayda sağlaması için sağlıklı bir denetim yapılmasının şart olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Geçmiş deneyimlere baktığımızda bu tür indirimler yapıldığında ilk satın alıcıların bundan yararlandığını, ilerleyen süreçte tüketicinin bu indirimi hissetmediğini görüyoruz." diye konuştu.
Yılmaz, tüketicinin KDV indiriminden önceki ve sonraki fiyatları bilmesinin yararlı olacağına işaret ederek, "Vatandaşlarımız, bu indirimlerden nasıl yararlanacağı, ne yapması gerektiği konusunda bilgi sahibi değil. Bununla ilgili zaman zaman tüketici talepleriyle karşılaşıyoruz. Satıcının satışla ilgili tüketiciyi doğru bilgilendirmesi kanun gereği zorunludur. Tüketici ne şekilde indirim yapıldığına ilişkin doğru bilgiye sahip olmalı." dedi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Bu yıl uygulanacak kamu sosyal tesis ücretleri belirlendi
18 Ocak 2020 09:17
|Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık düzenlemesi
18 Ocak 2020 09:16
|Karayollarında durum
18 Ocak 2020 09:01
|İlaç firmalarından zam baskısı
18 Ocak 2020 08:59
|İşsizlik rakamlarını 'ev hanımları' düşürdü
18 Ocak 2020 08:11
|Bakan Pakdemirli'den, Almanya'da yerli ürünlerle tarımsal diplomasi yaptı
17 Ocak 2020 22:02
|Kilogramı 4,5 lirayı geçen salkım domates çiftçiyi mutlu etti
17 Ocak 2020 12:35
|Fıstık fiyatları altını geçti
17 Ocak 2020 12:31
|Maden sahaları ihale edilecek
17 Ocak 2020 11:29
|Karayollarında durum
17 Ocak 2020 08:50