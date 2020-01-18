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Meclis'e beslenme önerisi: İdeal öğün 6 değil 2

TBMM Obezite ile Mücadele Alt Komisyonu'na beslenme ve sağlık konusunda dikkat çeken bilgiler veren Tibbi Biyoloji ve Genetik Uzmanı Doç. Dr. Emel Ergül, "Öğünler arasında 6 saat ara olmalı" dedi.
 18 Ocak 2020 10:15
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Meclis'e beslenme önerisi: İdeal öğün 6 değil 2

Tibbi Biyoloji ve Genetik Uzmanı Doç. Dr. Emel Ergül, TBMM Obezite ile Mücadele Alt Komisyonu'na beslenme ve sağlık konusunda bilgi verdi.

Hürriyet gazetesinden Umut Erdem'in haberine göre Ergülözetle şunları aktardı:

MAKSİMUM 3 ÖGÜN

"Hala klasik diyette, herkese 6 öğün tavsiye ediliyor. Normal bir insanın biraz fazla kilosu varsa, bu insanı 6 öğüne alıştırmak daha sonra obeziteye ve diğer hastalıklara yatkınlık oluşturur. Yani insan fizyolojisine uygun olan, 2 öğün ya da maksimum 3 öğün. Arasında 6 saat ara olmalı çünkü birinci basamak dediğimiz sindirimin tamamlanması gerekiyor.

KAHVALTI SAĞLIKLIDIR?

Kahvaltı etmek sağlıklıdır. Gerçekten kahvaltıyı kaldırmak bence çok akıllıca değil, onun yerine gece açlığına dikkat edersek zaten kahvaltıda acıkır hale geleceğiz. Yemeği, kışın saat 18.30'da, yazın da maksimum 19.00'da bitirmek gerek. Bunlara uyarsak ciddi bir şeyin önüne geçmiş oluruz. 6 öğünden fazla yemek, kahvaltıyı atlamak, geç yemek, çok yüksek yağlı yemekler tüketmek, çok şekerli yiyecekler yemek, açlık periyodunun çok az olması ciddi şekilde obeziteye ve kilo alımına yol açıyor.

KIVAMA DİKKAT

Yavaş ve sakin yememiz gerekiyor. Çiğnerken yemek ağzınızda boza ya da muhallebi kıvamında olacak. Yani 'çok iyi çiğnemek' demek bu ve bunu kimse yapmıyor. Siz çiğnemeyi yapmadıktan sonra isterseniz organik gıda tüketin, hiçbir şekilde mide bununla mücadele edemiyor çünkü tanımsız bir madde gönderdiniz. Tanımlayabilmeniz için iyi çiğnemeniz gerekiyor."

Kaynak: Hürriyet
Hürriyet
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