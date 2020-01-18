Marmara'da parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak
Marmara Bölgesi'nde parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olması bekleniyor
|18 Ocak 2020 10:30
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Marmara Bölgesi'nde parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olması bekleniyor.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede sıcaklıklar mevsim normalleri civarında olacak.
Parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olacağı bölgede sabah saatlerinde İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde hafif yağmurlu geçecek.
Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden orta kuvvette esmesi bekleniyor.
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