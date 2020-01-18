Sabiha Gökçen'de uyku kabinleri hizmete girdi
|18 Ocak 2020 10:42
|Yazdır
Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda (İSG) hizmete alınan uyku odalarında, misafirler saati 7 avro karşılığında ücretsiz internet ve TV hizmetinin yanı sıra ikramlardan da faydalanabilecek.
Dış hatlar bölümde uçuşlarını bekleyen yolcular için hizmete alınan ''Kepler Club'' adı verilen uyku kabinleriyle ilgili bilgi veren Sabiha Gökçen Havalimanı terminal işletmecisi İSG'nin Ticaret Direktörü Yücel Ecer, ''10 tane kadın 18 tane erkek olmak üzere toplam 28 uyku kabinimiz bulunuyor." dedi
Buna ilave olarak da ailelerin beraber konaklayacakları ayrı bir oda da olduğunu belirten Ecer, "Bu konsept Türkiye'de ilk defa Sabiha Gökçen Havalimanı'nda başladı. Bu anlamda da çok heyecanlıyız.'' diye konuştu.
Ecer, şunları kaydetti:
''Yolcu geldiğinde rezervasyon yaptırmak için onlara özel üretilmiş cihazlardan check-in işlemlerini yapıyor. Daha sonrasında ürettikleri QR kod vasıtasıyla lounge alanına giriyor. Lounge alanına girer girmez kendilerine özel olarak ayrılmış şifreli saklama dolaplarına eşyalarını koyarak, uyku kabinlerine giriyor. İçeride bir tane televizyonumuz var. Yolcularımız bu televizyon vasıtası ile Kablo TV, Netflix, Blu TV gibi internet platformlarını takip edebilecek. İsteyen misafirlerimiz için uyandırma servisimiz mevcut. Ayrıca lounge alanımızda özel duşlar ve WC de mevcut. Ücretlendirme saatlik olarak kişi başı 7 avro + KDV olarak belirlendi. Bu ücretin içerisinde yastık, çarşaf ayrıca çay, kahve, sınırsız internet hizmetleri de bulunuyor. Yolcu buraya girdikten sonra başka hiçbir ilave ücret ödemeyecek.''
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Geçen kış ağzı yanan konserve yaptı, fiyatlar dizginlendi
18 Ocak 2020 07:41
|Sanayici ikili anlaşmalarla elektriğe 450 milyon lira daha az ödedi
17 Ocak 2020 17:29
|2020 yılında küresel iflaslar yüzde 6 artacak
17 Ocak 2020 15:09
|Konut Fiyat Endeksi kasımda arttı
17 Ocak 2020 14:56
|İddia: İTÜ, Doğa Koleji'ni almaktan vazgeçti
16 Ocak 2020 10:13
|Türkiye, kasımda AB ile ticaret fazlası verdi
15 Ocak 2020 13:56
|Çinli cep telefonları geliyor
14 Ocak 2020 09:45
|Türkiye'nin ihracatı 2019'da en fazla Orta Doğu'ya arttı
13 Ocak 2020 14:09
|Karadeniz Bölgesi'nin ihracat lideri: Trabzon
13 Ocak 2020 13:53
|İnşaat maliyet endeksi Kasım 2019'da aylık bazda yüzde 0,02 azaldı
13 Ocak 2020 10:46