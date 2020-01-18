1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Sagopa'nın klibine RTÜK incelemesi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, klibinde sigaraya özendirdiği gerekçesiyle ifade veren Rapçi Sagopa Kajmer hakkında, soruşturmaya yer olmadığına karar vererek dosyayı RTÜK'e gönderdi
 18 Ocak 2020 10:46
Yazdır
Sagopa'nın klibine RTÜK incelemesi

Sagopa Kajmer olarak tanınan rapçi Yunus Özyavuz, Youtube'de yayınlanan "Toz taneleri" adlı klibinde sigara içerek insanları sigaraya özendirdiği gerekçesiyle başlatılan soruşturma kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına ifade verdi.

Bir vatandaşın ihbarı üzerine başlatılan soruşturmada savcılık, soruşturma yapılmasına yer olmadığına karar vererek dosyayı RTÜK'e gönderdi.

Özyavuz, savcılık ifadesinde Youtube ile anlaşmalı çalıştıklarımı, onların denetiminden geçen kliplerin yayınlandığını ve suç işlemediklerini belirterek hakkındaki suçlamayı reddetti.

Dosyayı inceleyen savcılık, klip hakkında inceleme yapmaya görevli ve yetkili makamın RTÜK olduğunu belirterek, Özyavuz hakkında soruşturma yapılmasına yer olmadığına karar verdi.

Kararda, 4207 Sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun'un ilgili maddesinde "Televizyonda yayınlanan programlarda, filmlerde, dizilerde, müzik kliplerinde, reklam ve tanıtım filmlerinde, sinema ve tiyatrolarda gösterilen eserlerde tütün ürünlerinin kullanılması ve görüntülerine yer verilmesi ya da internet, topluma açık olan sosyal medya veya benzeri ortamlarda ticari gaye ile veya reklam amacıyla tütün ürünlerinin kullanılması ve görüntülerine yer verilmesi yasaktır." denilerek açıkça tütün ürünlerinin kullanımının yasaklandığı belirtildi.

Kararda, şunlar kaydedildi:

"Aynı kanunun ilgili bir başka maddesinde ise yasağın görsel yayın yoluyla ihlal edilmesi halinde, yasağa aykırı yayın yapan medya hizmet sağlayıcı kuruluşa ihlalin ağırlığı ve yayının ortamı ve alanı göz önünde bulundurularak, ihlalin tespit edildiği aydan bir önceki aydaki brüt ticari iletişim gelirinin yüzde 1'inden 3'üne kadar idari para cezası verilir. İdari para cezası miktarı, 10 bin liradan az olamaz. Bu cezaya karar vermeye Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) yetkilidir."

Dosyanın bir örneği, gereğinin yapılması için RTÜK'e gönderildi.

Sagopa Kajmer'in soruşturma konusu klibi:

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Müze müdürü ve 2 uzman açığa alındı
18 Ocak 2020 08:31		 Sağlık evrakları ve dosyaları'nın çöpte bulunmasına soruşturma
17 Ocak 2020 17:25
Bakan talimat vermişti, görevden uzaklaştırıldılar
16 Ocak 2020 19:23		 Vatandaşı yanıltana 2.7 milyon TL ceza
16 Ocak 2020 08:35
Rabia Naz olayında ihmali olan polislere disiplin cezası
13 Ocak 2020 09:09		 Ünlü piliç markası icradan satışa çıkacak
09 Ocak 2020 12:24
Hatay'da bir köpeğin zehirlendiği iddiasına soruşturma
29 Aralık 2019 15:44		 Yüksek hesap çetesi... 20 polise rüşvet suçlaması
29 Aralık 2019 08:46
Üniversitede taciz iddiası... İnceleme başlatıldı
26 Aralık 2019 12:55		 'Ameliyatlarım iptal oldu' yazısı asan doktora soruşturma
24 Aralık 2019 21:38
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:51 - Doğu'da kar yağışı nedeniyle 491 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor10:46 - Sagopa'nın klibine RTÜK incelemesi10:44 - Fatsa Ticaret Borsası Başkanı FETÖ'den tutuklandı10:42 - Sabiha Gökçen'de uyku kabinleri hizmete girdi10:38 - Sahte sağlık raporu operasyonunda 5 kişi tutuklandı10:38 - Taşımalı eğitimdeki öğle yemeğinden özel eğitim öğrencileri de yararlanacak10:33 - Polise de saldıran bıçaklı saldırgan hastanede öldü10:30 - Marmara'da parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak10:30 - Otomobilde bulunan patlayıcıyla ilgili 8 şüpheli daha gözaltına alındı10:15 - Meclis'e beslenme önerisi: İdeal öğün 6 değil 2
10:05 - İkili öğretimde, müdür yardımcısı saat 17:00'de mesaiyi terk edebilir mi?09:55 - Metropll'ün anketine göre 3 parti barajı aşıyor09:38 - Tüketiciler KDV indiriminin fiyatlara yansıtılmasını istiyor09:24 - Rabia Naz Komisyonu'nun görev süresi uzatıldı09:21 - Eşini boğana haksız tahrik indirimi gerekçesi: Güven sarsıcı davranış09:17 - Bu yıl uygulanacak kamu sosyal tesis ücretleri belirlendi09:16 - Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık düzenlemesi09:11 - Sağlık Turizminde büyük pay 'saç ektirmede'
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
CHP'li belediyelerin, Cemevlerine ibadethane statüsü veren uygulamalarını;
ÇOK OKUNANLAR
Öğretmen anne oğlunu öldürüp, kendini astı
İnfaz paketinin detayları ortaya çıktı
Darbeci Korgeneral'i tahliye eden hakimlerde FETÖ izi
Metropll'ün anketine göre 3 parti barajı aşıyor
Rumlar Rahşan Ecevit'in vefatını son dakika olarak duyurdu
Müze müdürü ve 2 uzman açığa alındı
İçişleri Bakanlığı Personeli Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği
FETÖ'den adliyeye sevk edilen 106 askerden 82'si tutuklandı
AK Parti'li Kaya, Kılıçdaroğlu'nun İdlib açıklamasına tepki gösterdi
Bu yıl uygulanacak kamu sosyal tesis ücretleri belirlendi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
beyaz 1
Güven 4
af yasasının çıkması 1
fırça atmak 1
fifty cent 2
Kanal istanbul bu şahsın konusu değil 2
patavatsız 2
bir fincan kahvenin kırk yıl hatırı vardır 1
beklemek 3
senden iyi olmasın 1
SON İLANLAR
Tokat Artova SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Kırıkkale Karakeçeli Belediyesi 4 İşçi Alacak
İzmir Çiğli Gıda 2 İşçi Alacak
İzmir Cibel Temizlik 2 İşçi Alacak
İstanbul Sarbel Geçici 2 İşçi Alacak
Elazıg İl Özel İdaresi 1 İşçi Alacak
Denizli Tripolis Kazı Başkanlığı Geçici 1 İşçi Alacak
Antalya Kemer Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
Aksaray Ağaçören Belediyesi 4 İşçi Alacak
Afyonkarahisar Yuntaş 22 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam