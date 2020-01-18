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Sağlık Bakanlığından 'özel' daire başkanlığı

Bakanlık bünyesinde, özel gereksinimli çocukların tanı ve tedavi süreçlerinin takip edileceği ve bu alanda bilimsel çalışmaların yürütüleceği Otizm, Zihinsel Özel Gereksinimler ve Nadir Hastalıklar Daire Başkanlığı faaliyete başladı- Başkanlık, otizm, zihinsel özel gereksinimler ve nadir hastalıklarla ilgili ulusal kayıt sistemini kuracak, bu alanda topladığı verileri analiz edecek
 18 Ocak 2020 11:21
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Sağlık Bakanlığından 'özel' daire başkanlığı

Sağlık Bakanlığı bünyesinde özel gereksinimli çocukların tanı, tedavi ve takip süreçlerinin yürütüleceği Otizm, Zihinsel Özel Gereksinimler ve Nadir Hastalıklar Daire Başkanlığı kuruldu.

NADİR HASTALIKLARLA İLGİLİ SİSTEM KURULACAK

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, kurulan Daire Başkanlığı, otizm, zihinsel özel gereksinimler ve nadir hastalıklarla ilgili farkındalık çalışmalarının yanı sıra tarama çalışmaları konusunda altyapı oluşturacak.

Özel gereksinimler ve nadir hastalıkları olan bireylerin sağlık sisteminde yaşadığı sorunları tespit edip bunlara ilişkin çözümler üretecek Başkanlık, bu hastalıklarla ilgili hizmet standartlarını belirleyerek uygulama rehberi oluşturacak, teknik düzenleme ve izleme yapacak.

Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapacak Başkanlık, otizm, zihinsel özel gereksinimler ve nadir hastalıklarla ilgili sağlık hizmetine erişimini kolaylaştırmaya yönelik çalışmalar da yürütecek.

Daire Başkanlığı, otizm, zihinsel özel gereksinimler ve nadir hastalıklarla ilgili ulusal kayıt sistemini kuracak, bu alanda topladığı verileri analiz edecek.

Bilimsel çalışmalara zemin oluşturacak ve yapılan çalışmaları da destekleyecek Başkanlık, otizm, zihinsel özel gereksinimler ve nadir hastalıklarla ilgili kurulacak enstitü, mükemmeliyet merkezi gibi ileri merkezler konusunda çalışmalar yapacak.

ULUSLARARASI ÇALIŞMLARA İMZA ATTI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Otizm, Zihinsel Özel Gereksinimler ve Nadir Hastalıklar Daire Başkanlığına, otizm ve diğer nörogelişimsel bozukluklar üzerine uluslararası alanda önemli çalışmalara imza atan çocuk ergen ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanı Doç. Dr. Onur Burak Dursun'u atadı.

Ondokuz Mayıs Üniversitesinde Tıp Fakültesi eğitimini, Dokuz Eylül Üniversitesi Çocuk Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı'nda tıpta uzmanlık eğitimini tamamlayan Dursun, 2010-2019'da Erzurum Atatürk Üniversitesi Çocuk Ergen Ruh Sağlığı Bölümü'nde Ana Bilim Dalı Başkanlığı yaptı.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Ergen Ruh Sağlığı Birimi sorumlusu olarak görev yapan Dursun, Down Sendromu, Otizm ve Diğer Gelişimsel Bozuklukların Yaygınlığının Tespiti ile İlgili Bireylerin ve Ailelerinin Sorunlarının Çözümü İçin Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi amacıyla kurulan TBMM Araştırma Komisyonunda da bilimsel danışman olarak görev aldı.

Dursun, 2012'de İngiltere'de King's College'de "otizm ve diğer nörogelişimsel bozukluklar" üzerine çalışma gerçekleştirdi.

2015'te otizm, nörogelişimsel bozukluklar ve nadir hastalıklar konusunda dünyanın en iyi araştırma ve mükemmeliyet merkezleri arasında sayılan ABD University of California Davis, MIND Institute'de uluslararası bilim insanları yetiştirmek amacıyla yapılan "The International Training Program in Neurodevelopmental Disorders (ITPND)" programını tamamlayan Dursun, Türkiye'den bu alandaki ilk bilim insanı oldu.

Doç. Dr. Onur Burak Dursun, ayrıca yaklaşık 1,2 milyon çocuğa ulaşan Türkiye Otizm Tarama Programı'nın bilimsel danışmanlığını, Türkiye'nin ilk Multidisipliner Çocuk Ergen Ruh Sağlığı Birimi'nin kuruculuğunu yürüttü.
Anadolu Ajansı
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