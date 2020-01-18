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Ayakkabısı sıkan da evlenme teklifi etmek isteyen de 112'yi arıyor

Antalya 112 Acil Çağrı Merkezi'ne geçen yıl gelen 3 milyon 165 bin 891 çağrının yüzde 61'i asılsız çıktı. Merkeze gelen ihbarlar arasında yardıma ihtiyacı olanların yanı sıra "Yeni ayakkabı ayağımı sıktı, ambulans beni eve götürsün
 18 Ocak 2020 11:14
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Ayakkabısı sıkan da evlenme teklifi etmek isteyen de 112'yi arıyor

- Geçen yıl gelen 3 milyon 165 bin 891 çağrının yüzde 61'inin asılsız çıktığı Antalya 112 Acil Çağrı Merkezi'ni, sevgilisine evlenme teklifi etmek isteyen de ayakkabısı ayağını sıkan da arıyor.

Türkiye'de 2009'da pilot il seçilen Antalya'da, 112 Acil Çağrı Merkezi Projesi kapsamında oluşturulan merkezde, tüm çağrılara cevap veriliyor.

Emniyet, sağlık, jandarma, sahil güvenlik, itfaiye ve orman bölge müdürlüğüne ilişkin operatörlerin tek merkezde toplandığı kurumda, Türkçenin yanı sıra Almanca, İngilizce ve Rusça çağrılar karşılanıyor.

Olaylara anında müdahale edilebilmesi için özveriyle çalışan ekip, zaman zaman boş yere meşgul ediliyor.

Merkeze "Yeni aldığım ayakkabı çok kötü vurdu, ambulans gelsin beni eve bıraksın.", "Canım sıkıldı konuşabilir miyiz?", "Elektrikler kesildi ne zaman gelecek?", "Uzaylılar beni kaçırmaya çalışıyor. Sürekli ışın ve radyasyon yolluyorlar, televizyon kanallarımın sırasını bozup beni taciz ediyorlar.", "Sevgilime evlenme teklifi edeceğim. Size kaza ihbarı vereyim, ambulans gelsin. Burada motor kazası yapmış gibi yatacağım. Sevgilime de arkadaşlar haber verir, o gelince yattığım yerden kalkıp evlenme teklifi ederim." diyenlerin de aralarında bulunduğu çok sayıda kişiden asılsız ve gereksiz çağrı geliyor.

- "Yabancılar, en çok beğenmedikleri yemeği şikayet için arıyor"

Antalya 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Hüseyin Koçak, AA muhabirine, çağrı merkezine 2019'da gelen 3 milyon 165 bin 891 çağrının yüzde 61'inin asılsız olduğunu söyledi.

Yabancı dilde gelen 5 bin 894 çağrının da yüzde 27'sinin gereksiz olarak kaydedildiğini anlatan Koçak, gereksiz aramaların büyük bölümünün, ebeveynlerin telefonunu alarak kontrolsüz şekilde kullanan çocuklardan yapıldığını dile getirdi.

Koçak, yabancıların en çok beğenmedikleri yemeği şikayet etmek için aradığını kaydetti.

Çocuklar için başlatılan "Güvenli Okul Projesi" ile şu ana kadar 13 bin 144 öğrenciye ulaştıklarına dikkati çeken Koçak, 112'ye yönelik farkındalık eğitimlerinin süreceğini ifade etti.

Vali Münir Karaloğlu'nun talimatıyla "112 Tanıtım Projesi" üzerine planlamalarının olduğuna değinen Koçak, bunu hayata geçirince daha fazla kişiye ulaşacaklarını bildirdi.

Koçak, ocağın 15 gününde de 107 bin 765 çağrının geldiğini, bunun 66 bin 870'inin asılsız olduğunu belirterek, "Gereksiz arayanlar hakkında idari para cezası uygulaması devam ediyor." dedi.

Trafik şikayetlerinde birinci sırada hatalı park, kırmızı ışık ihlali ve tehlikeli araç kullananlara ilişkin ihbarların yer aldığını anlatan Koçak, sağlıkta ise göğüs ağrısı, solunum sıkıntısı ve bayılma gibi medikal vakalar için merkezin daha çok arandığını kaydetti.
Anadolu Ajansı
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