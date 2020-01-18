1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

FETÖ elebaşı imzalı saat kullanan 'bölge imamının' yalanları çürütüldü

Adana'da FETÖ/PDY'nin sözde "Seyhan bölge imamı" olduğu gerekçesiyle yargılanıp üst sınırdan 9 yıl hapis cezasına çarptırılan sanık Yasin Kaya hakkındaki gerekçeli karar açıklandı- Kararda, suçunu teyit eden birçok delil bulunmasına karşın sadece inkar odaklı savunma yapan sanığın, Adana'da "gaybubet evi" olarak adlandırılan hücre evinde sahte kimlikle yakalandığı ve aramalarda "F. Gülen" ibareli kol saati kullandığı bilgisine yer verildi
 18 Ocak 2020 11:15
Yazdır
FETÖ elebaşı imzalı saat kullanan 'bölge imamının' yalanları çürütüldü

- Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) sözde "Seyhan bölge imamı" olduğu gerekçesiyle yargılanarak 9 yıl hapis cezasına mahkum edilen Yasin Kaya hakkındaki gerekçeli kararda, sanığın "gaybubet evi" olarak adlandırılan hücre evinde yakalandığı ve "F. Gülen" ibareli kol saati kullandığı bilgisi yer aldı.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesince, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 9 yıl hapis cezasına çarptırılan Kaya hakkındaki gerekçeli karar açıklandı.

Sanık savunması ve tanık beyanları, delil değerlendirmesi, hüküm gibi kısımların da yer aldığı 15 sayfalık gerekçeli kararda, FETÖ/PDY'nin yapısı, işleyişi, mali kaynakları, kamu kurumlarına sızma stratejisi ve kendisinden olmayanlar üzerinde oluşturduğu baskı gibi ayrıntılara yer verildi.

Darbe girişimi ve FETÖ/PDY ilişkisinin detaylı anlatıldığı kararda, sanıkla ilgili değerlendirmelerde bulunuldu.

Kararda, Kaya'nın örgütsel bağı kuvvetlendirmek, muhafaza etmek, örgütsel sırların deşifre olmasını engellemek amacıyla çeşitli talimatlar verdiği ve aleyhindeki tanık ifadelerine rağmen inkar stratejisini sürdürdüğü anlatıldı.

Kaya'nın "gaybubet evi" olarak adlandırılan örgüt evinde FETÖ'ye ait 18 bin 390 lirayla yakalandığı belirtilen gerekçeli kararda, sanığın sözde "Seyhan bölge imamı" sıfatıyla örgütsel toplantılar yaptığı, örgüt üyesi öğrencilerle esnaf arasında kurulacak bağlantının bu toplantılarda kararlaştırıldığı, örgüt hiyerarşisinde il imamına bağlı faaliyet gösterdiği aktarıldı.

Yasin Kaya'nın FETÖ/PDY'nin şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığının teknik verilerle tespit edildiği belirtilen kararda, ByLock'taki kullanıcı adının "yasin0101", şifresinin "yasinkaya10", ID numarasının "490145" olduğu ifade edildi.

- Örgüt üyesi öğrenciler ile esnaf arasında bağ kuruyordu

Kararda, sanığın örgütün mahrem yapılanması olarak nitelendirilen hücre evleri için "himmet" adı altında para topladığı ve kentte FETÖ'ye eleman kazandırma konusunda etkin rol aldığı bilgisine de yer verildi.

Sanığın, örgüt üyelerinin konakladıkları ve örgütsel toplantı yaptıkları otellerde kaydının bulunduğu ve yakalandığı gaybubet evinde yapılan aramada kendisine ait üzerinde "F. Gülen" yazılı kol saatinin ele geçirildiği kaydedildi.

Gerekçeli kararda itirafları yer alan A.O. da bölge imamının FETÖ'ye ait yurtlarda eyalet toplantılarına katıldığını belirterek, "En az beş defa bu toplantılara beraber katıldık. Aldığımız talimatlara göre bağlı olan esnafa gider, toplantı yapar, arkasından da takibi yapılacak işleri bildirirdik." ifadelerini kullandı.

Tanık A.A. ise üniversitede okurken Yasin Kaya'nın sorumlu olduğu örgüt evinde kaldığını anlattı.

Kaya'ya verilen cezada artırım uygulanmasının gerekçelerinin de yer aldığı kararda, sanığın suçunu teyit eden birçok delil bulunmasına karşın sadece inkar odaklı savunma yaptığı kaydedildi.

- Hakkındaki suçlamaları inkar etmişti

Adana'da FETÖ/PDY'ye ilişkin davada yargılanan tutuklu sanık Yasin Kaya'nın "silahlı terör örgütü" üyesi olduğu gerekçesiyle alt sınırdan uzaklaşılarak 9 yıl hapis cezasına çarptırılmasına hükmedilmişti.

"Gaybubet evi" olarak adlandırılan hücre evinde yakalanan sanık Kaya, yargılama aşamasındaki beyanlarında hakkındaki suçlamaları inkar etmişti.

Terör örgütünün içinde yer almadığını savunan sanık, savunmasında ''Benim örgütsel bir konumum bulunmamaktadır. ByLock programını kullanmadım. İddia edildiği gibi 'Seyhan bölge imamı' faaliyetini yürütmedim. Sahte kimlik kullanmadım. Hakkımdaki tanık beyanları gerçek değildir.'' şeklinde savunma yapmıştı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Sakarya'da yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı
18 Ocak 2020 12:36		 Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 138'inci gününde
18 Ocak 2020 11:41
DEAŞ ile bağlantısı bulunduğu iddiasıyla 2 kişi sınır dışı edildi
18 Ocak 2020 11:10		 Fatsa Ticaret Borsası Başkanı FETÖ'den tutuklandı
18 Ocak 2020 10:44
Darbeci Korgeneral'i tahliye eden hakimlerde FETÖ izi
18 Ocak 2020 06:50		 FETÖ'den adliyeye sevk edilen 106 askerden 82'si tutuklandı
18 Ocak 2020 01:36
Şanlıurfa'da 20 kilogram patlayıcı bulunan otomobil imha edildi
17 Ocak 2020 23:16		 Almanya uyruklu 4 terörist sınır dışı edildi
17 Ocak 2020 20:09
Eski korgeneral İyidil'in beraat kararı temyiz edildi
17 Ocak 2020 19:14		 Ticaret Borsası Başkanı, FETÖ'den tutuklandı
17 Ocak 2020 18:43
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:40 - Polisten kaçarken çamura gömüldü12:36 - Sakarya'da yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı12:25 - Rahşan Ecevit yarın Devlet mezarlığına defnedilecek12:21 - Niğde-Adana karayolunda kazada ölenlerin sayısı 4'e yükseldi12:06 - Varank: Bizi herhangi bir yerde konuşturmamaya gücü yetmez11:56 - Duyuları eksik duyguları değil!11:55 - KVKK'ya internetten başvuru dönemi başladı11:50 - 'FETÖ davalarında suçlu ile suçsuzu ayırmak için ciddi mücadele veriliyor'11:47 - Huzurevinde kalan sanatçı Rıza Konyalı türkülerini arkadaşları için söylüyor11:44 - Yabancı öğretim elemanı istihdamında kalite çıtası yükseldi
11:43 - Bakanlıktan iklim değişikliğiyle mücadele için 30 basit tavsiye11:41 - Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 138'inci gününde11:25 - Erdoğan İtalyan Politico dergisine makale yazdı11:21 - Sağlık Bakanlığından 'özel' daire başkanlığı11:15 - FETÖ elebaşı imzalı saat kullanan 'bölge imamının' yalanları çürütüldü11:14 - AK Parti Grup Başkanvekili Muş'tan CHP'ye 'tehdit dili' tepkisi11:14 - Tarım ve gıda sektörüne 'kayıt dışı' takibi11:14 - Ayakkabısı sıkan da evlenme teklifi etmek isteyen de 112'yi arıyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
CHP'li belediyelerin, Cemevlerine ibadethane statüsü veren uygulamalarını;
ÇOK OKUNANLAR
Metropoll'ün anketine göre 3 parti barajı aşıyor
Öğretmen anne oğlunu öldürüp, kendini astı
İnfaz paketinin detayları ortaya çıktı
Darbeci Korgeneral'i tahliye eden hakimlerde FETÖ izi
Müze müdürü ve 2 uzman açığa alındı
İçişleri Bakanlığı Personeli Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği
Rumlar Rahşan Ecevit'in vefatını son dakika olarak duyurdu
FETÖ'den adliyeye sevk edilen 106 askerden 82'si tutuklandı
Bu yıl uygulanacak kamu sosyal tesis ücretleri belirlendi
Sabiha Gökçen'de uyku kabinleri hizmete girdi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
narkotik şube 1
Betül kaçar 1
derrick williams 1
beklemek 2
duygusala bağlamak 2
çayın vazgeçilmezliği 3
intihar eden kardeşlerin elektriğini kesen şirkete ceza 2
müstakil ev 2
karga 2
muhteşem yüzyıl 1
SON İLANLAR
Tokat Artova SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Kırıkkale Karakeçeli Belediyesi 4 İşçi Alacak
İzmir Çiğli Gıda 2 İşçi Alacak
İzmir Cibel Temizlik 2 İşçi Alacak
İstanbul Sarbel Geçici 2 İşçi Alacak
Elazıg İl Özel İdaresi 1 İşçi Alacak
Denizli Tripolis Kazı Başkanlığı Geçici 1 İşçi Alacak
Antalya Kemer Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
Aksaray Ağaçören Belediyesi 4 İşçi Alacak
Afyonkarahisar Yuntaş 22 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam