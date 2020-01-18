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Niğde-Adana karayolunda kazada ölenlerin sayısı 4'e yükseldi
Niğde-Adana otoyolunda 3 noktada meydana gelen zincirleme trafik kazasında ölenlerin sayısı 4'e yükseldi
|18 Ocak 2020 12:21
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Niğde-Adana otoyolu Çeleme deresi yakınlarında, dün gece her iki yönde 2 tır ve 10 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Çarpışan iki araçtan inen Suat Darakçı ve Yusuf Başar, başka 2 aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Başka noktadaki kaza sonrası aracından inen Ferdi Boran da arkadan gelen araçtan panik halinde kaçmaya çalışırken Çeleme Deresi viyadüğünden düşerek öldü.
Kazalarda yaralanan 12 kişiden Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırmada Hastanesine kaldırılan Ahmet Öge de (64) müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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