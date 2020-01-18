Polisten kaçarken çamura gömüldü

'ÜCRETLİ ÖĞRETMENLERİN ŞARTLARI DAHA DA İYİLEŞTİRİLECEK' Bakan Selçuk: Kanun çok açık, 4+2 yıllık bir sözleşmelilik söz konusu iken biz bunu 3+1'e indirdik, yani dört yıl içerisinde kişinin kadrolu öğretmen gibi bir statüye geçmesini sağlıyoruz. Şimdi Türkiye şu dönemde belirli şartları oluşturmadan sözleşmeli öğretmenlikten vazgeçme durumunda değil. Ve sözleşmeli öğretmenlik sayesinde bütün bölgemizde eşit dağılımlı bir öğretmen ihtiyacı karşılanabiliyor. Sözleşmelilerin dışında ücretli öğretmenlerimiz de var. Ücretli öğretmenliğin şartlarının daha da iyileştirilmesi konusunda bazı çalışmalarımız var.