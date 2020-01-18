Karnelerini aldıktan sonra eve dönmeyen kardeşlerden haber alınamıyor
|18 Ocak 2020 12:53
|Yazdır
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde dün karneleri aldıktan sonra eve dönmeyen iki kardeş için arama çalışması başlatıldı.
Alınan bilgiye göre, Abdalağa Mahallesi'nde bulunan Yunus Emre Ortaokulu'nda okuyan 8'inci sınıf öğrencisi Medine ve 5'inci sınıf öğrencisi Bünyamin Baturalp kardeşler, dün karnelerini aldıktan sonra eve dönmedi. Bir süre kendi imkanlarıyla çocuklarını arayan aile, sonuç alamayınca durumu polise bildirdi.
Okulun çevresinde bulunan güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, kardeşlerin Siverek-Şanlıurfa kara yolu yönünde ilerlediğini tespit etti. Arama çalışmasını yol istikametinde yoğunlaştıran ekipler, Baturalp kardeşlerin izine ulaşamadı.
Baba İbrahim Baturalp, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çok üzgün ve endişeli olduklarını ifade etti.
Çocuklarını görenlerin polis ekiplerine bildirmesini isteyen Baturalp, "Siverek'in hemen hemen her yerine baktık ancak herhangi bir iz bulamadık. Çocukların en son Hilvan ilçesine doğru gittiklerini düşünüyoruz. En son Ediz köyünden biri görmüş, ondan sonra da gören yok." dedi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Yaralıya ilk müdahaleyi kazaya karışan doktor yaptı
18 Ocak 2020 14:38
|Afyonkarahisar'da otomobil refüje çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
18 Ocak 2020 14:35
|Kadınlara cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen şüpheli tutuklandı
18 Ocak 2020 14:14
|Isparta'da otomobil tarım aracı ve duvara çarptı: 2 ölü, 2 yaralı
18 Ocak 2020 13:55
|Somali'de Türk işçilere bombalı saldırı
18 Ocak 2020 13:27
|Kartal'da binanın 9. katından atlayan genç hayatını kaybetti
18 Ocak 2020 13:26
|Polisten kaçarken çamura gömüldü
18 Ocak 2020 12:40
|Niğde-Adana karayolunda kazada ölenlerin sayısı 4'e yükseldi
18 Ocak 2020 12:21
|Sahte sağlık raporu operasyonunda 5 kişi tutuklandı
18 Ocak 2020 10:38
|Polise de saldıran bıçaklı saldırgan hastanede öldü
18 Ocak 2020 10:33