Kartal'da binanın 9. katından atlayan genç hayatını kaybetti
|18 Ocak 2020 13:26
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Kartal'da iddiaya göre 9. kattaki evinin balkonundan atlayan 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti. Gencin şizofren hastası ve engelli odluğu iddia edilirken, olaya tanık olan vatandaşların yaşadığı panik anları cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kartal Uğur Mumcu Mahallesi Uzunyurt Sokak üzerinde gerçekleşen olayda, iddiaya göre 17 yaşındaki genç, binanın 9. katındaki evinin balkonundan aşağı atladı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Öte yandan gencin engelli olduğu ve şizofren hastası olduğu iddia edildi. Polis, olay yerindeki incelemelerine devam ediyor.
Olaya tanık olan vatandaşların yaşadığı panik anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde vatandaşlar yerde yatan genci görüp panik yaşıyor ve sağlık ekipleri gence müdahale ediyor.
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