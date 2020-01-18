Somali'de Türk işçilere bombalı saldırı
|18 Ocak 2020 13:27
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Somali'nin başkenti Mogadişu'da bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre 4 Türk inşaat şirketi çalışanı yaralandı.
Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçiliğinden alınan bilgiye göre, saldırıda yaralanan 4 Türk, Somali Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Başkent Mogadişu'da 28 Aralık'ta gümrük merkezi yakınlarında bomba yüklü araç, üniversite öğrencilerini taşıyan otobüsün geçişi sırasında infilak ettirilmiş, saldırıda 2'si Türk vatandaşı 80'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.
Terör örgütü Şebab, bölgede altyapı ve yol çalışmalarını üstlenen Türk firmalarını zaman zaman hedef alıyor.
Somali'de masum sivilleri hedef alan ve 4'ü Türk vatandaşı olmak üzere 11 sivili yaralayan bombalı terör saldırısını en sert şekilde lanetliyor ve kınıyoruz. Türkiye, terör belasına karşı Somalili kardeşlerinin yanında olmaya devam edecektir.T.C. Milli Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 18, 2020
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