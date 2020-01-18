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Isparta'da otomobil tarım aracı ve duvara çarptı: 2 ölü, 2 yaralı
Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde otomobilin tarım aracı ve duvara çarpması sonucu iki kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı
|18 Ocak 2020 13:55
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Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde otomobilin tarım aracı ve duvara çarpması sonucu iki kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı.
Murathan Bozdağ (20), idaresindeki 32 SN 626 plakalı otomobil, Orta Mahalle 130. Konya Caddesi'nde "patpat" diye tabir edilen tarım aracına, ardından da duvara çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Servis, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Otomobildeki amca çocukları Emre (19) ile Mustafa Kılıç (28) kaza yerinde yaşamını yitirdi.
İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları otomobilden çıkarılan sürücü ile Mustan Bozdağ (20), çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
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