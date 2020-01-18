1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Afyonkarahisar'da il ablası, il imamı ve eğitim danışmanı tutuklandı

Afyonkarahisar'da, FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden, aralarında sözde il imamı, il ablası ve eğitim danışmanın da bulunduğu 5'i tutuklandı
 18 Ocak 2020 14:06
Yazdır
Afyonkarahisar'da il ablası, il imamı ve eğitim danışmanı tutuklandı

Afyonkarahisar'da, FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden, aralarında sözde il imamı, il ablası ve eğitim danışmanın da bulunduğu 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, FETÖ/PDY'nin Afyonkarahisar'daki yeni yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla gözaltına alınan zanlılardan Ömer Ö'nün sözde il imamı, K.Ö'nün il ablası ve N.K'nin de eğitim danışmanı olduğu belirtildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 8 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan Ömer Ö, K.Ö. ve N.K. ile 2 üniversite öğrencisi tutuklandı, diğer zanlılar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Polis ekipleri, şehirde yeni bir yapılanmaya giren FETÖ/PDY'nin "gaygubet evi" olarak adlandırılan 11 hücre evine eş zamanlı operasyon düzenlemiş, 8 şüpheliyi gözaltına almıştı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Sakarya'da yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı
18 Ocak 2020 12:36		 Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 138'inci gününde
18 Ocak 2020 11:41
FETÖ elebaşı imzalı saat kullanan 'bölge imamının' yalanları çürütüldü
18 Ocak 2020 11:15		 DEAŞ ile bağlantısı bulunduğu iddiasıyla 2 kişi sınır dışı edildi
18 Ocak 2020 11:10
Fatsa Ticaret Borsası Başkanı FETÖ'den tutuklandı
18 Ocak 2020 10:44		 Darbeci Korgeneral'i tahliye eden hakimlerde FETÖ izi
18 Ocak 2020 06:50
FETÖ'den adliyeye sevk edilen 106 askerden 82'si tutuklandı
18 Ocak 2020 01:36		 Şanlıurfa'da 20 kilogram patlayıcı bulunan otomobil imha edildi
17 Ocak 2020 23:16
Almanya uyruklu 4 terörist sınır dışı edildi
17 Ocak 2020 20:09		 Eski korgeneral İyidil'in beraat kararı temyiz edildi
17 Ocak 2020 19:14
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:40 - MSB: Somali'deki saldırıyı en sert şekilde lanetliyor ve kınıyoruz.14:38 - Yaralıya ilk müdahaleyi kazaya karışan doktor yaptı14:35 - Afyonkarahisar'da otomobil refüje çarptı: 1 ölü, 1 yaralı14:14 - Kadınlara cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen şüpheli tutuklandı14:07 - İçişleri: Hainlerle gece gündüz mücadele ediyoruz14:06 - Afyonkarahisar'da il ablası, il imamı ve eğitim danışmanı tutuklandı13:57 - Kılıçdaroğlu: Öğretmenlere 3600 ek gösterge verilmeli13:55 - Isparta'da otomobil tarım aracı ve duvara çarptı: 2 ölü, 2 yaralı13:37 - 'Murat Kurum proje sahibi olarak verdiği raporu Bakan olarak onayladı'13:29 - İtalya'dan Türkiye ve Libya açıklaması
13:27 - Somali'de Türk işçilere bombalı saldırı13:26 - Kartal'da binanın 9. katından atlayan genç hayatını kaybetti12:53 - Karnelerini aldıktan sonra eve dönmeyen kardeşlerden haber alınamıyor12:40 - Polisten kaçarken çamura gömüldü12:36 - Sakarya'da yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı12:25 - Rahşan Ecevit yarın Devlet mezarlığına Bülent Ecevit'in yanına defnedilecek12:21 - Niğde-Adana karayolunda kazada ölenlerin sayısı 4'e yükseldi12:06 - Varank: Bizi herhangi bir yerde konuşturmamaya gücü yetmez
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
CHP'li belediyelerin, Cemevlerine ibadethane statüsü veren uygulamalarını;
ÇOK OKUNANLAR
Metropoll'ün anketine göre 3 parti barajı aşıyor
Öğretmen anne oğlunu öldürüp, kendini astı
İnfaz paketinin detayları ortaya çıktı
Darbeci Korgeneral'i tahliye eden hakimlerde FETÖ izi
İçişleri Bakanlığı Personeli Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği
Müze müdürü ve 2 uzman açığa alındı
Rumlar Rahşan Ecevit'in vefatını son dakika olarak duyurdu
Sabiha Gökçen'de uyku kabinleri hizmete girdi
Bu yıl uygulanacak kamu sosyal tesis ücretleri belirlendi
FETÖ'den adliyeye sevk edilen 106 askerden 82'si tutuklandı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
damir javor 1
üç nokta gıcıklığı 3
Mavi gün 2
eren derdiyok 1
19.01.2020 galatasaray vs denizlispor maçı 2
çıtlatmak 3
the crow 1
17.01.2020 galatasaray'in vergi borçlarının kaldırılması 1
20.01.2020 beşiktaş vs dg sivasspor maçı 4
avukatların yeşil pasaport alması 1
SON İLANLAR
Tokat Artova SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Kırıkkale Karakeçeli Belediyesi 4 İşçi Alacak
İzmir Çiğli Gıda 2 İşçi Alacak
İzmir Cibel Temizlik 2 İşçi Alacak
İstanbul Sarbel Geçici 2 İşçi Alacak
Elazıg İl Özel İdaresi 1 İşçi Alacak
Denizli Tripolis Kazı Başkanlığı Geçici 1 İşçi Alacak
Antalya Kemer Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
Aksaray Ağaçören Belediyesi 4 İşçi Alacak
Afyonkarahisar Yuntaş 22 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam