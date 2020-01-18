Afyonkarahisar'da il ablası, il imamı ve eğitim danışmanı tutuklandı
|18 Ocak 2020 14:06
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Afyonkarahisar'da, FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden, aralarında sözde il imamı, il ablası ve eğitim danışmanın da bulunduğu 5'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, FETÖ/PDY'nin Afyonkarahisar'daki yeni yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla gözaltına alınan zanlılardan Ömer Ö'nün sözde il imamı, K.Ö'nün il ablası ve N.K'nin de eğitim danışmanı olduğu belirtildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 8 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan Ömer Ö, K.Ö. ve N.K. ile 2 üniversite öğrencisi tutuklandı, diğer zanlılar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Polis ekipleri, şehirde yeni bir yapılanmaya giren FETÖ/PDY'nin "gaygubet evi" olarak adlandırılan 11 hücre evine eş zamanlı operasyon düzenlemiş, 8 şüpheliyi gözaltına almıştı.
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