1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kadınlara cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen şüpheli tutuklandı

Eskişehir'de kadınlara cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı
 18 Ocak 2020 14:14
Yazdır
Kadınlara cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen şüpheli tutuklandı

Eskişehir'de kadınlara cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, tramvaylarda kadınlara cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikada işçi olarak çalışan şüpheli R.E. (32), polisin düzenlediği operasyonda yakalandı.

Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Yaralıya ilk müdahaleyi kazaya karışan doktor yaptı
18 Ocak 2020 14:38		 Afyonkarahisar'da otomobil refüje çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
18 Ocak 2020 14:35
Isparta'da otomobil tarım aracı ve duvara çarptı: 2 ölü, 2 yaralı
18 Ocak 2020 13:55		 Somali'de Türk işçilere bombalı saldırı
18 Ocak 2020 13:27
Kartal'da binanın 9. katından atlayan genç hayatını kaybetti
18 Ocak 2020 13:26		 Karnelerini aldıktan sonra eve dönmeyen kardeşlerden haber alınamıyor
18 Ocak 2020 12:53
Polisten kaçarken çamura gömüldü
18 Ocak 2020 12:40		 Niğde-Adana karayolunda kazada ölenlerin sayısı 4'e yükseldi
18 Ocak 2020 12:21
Sahte sağlık raporu operasyonunda 5 kişi tutuklandı
18 Ocak 2020 10:38		 Polise de saldıran bıçaklı saldırgan hastanede öldü
18 Ocak 2020 10:33
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:40 - MSB: Somali'deki saldırıyı en sert şekilde lanetliyor ve kınıyoruz.14:38 - Yaralıya ilk müdahaleyi kazaya karışan doktor yaptı14:35 - Afyonkarahisar'da otomobil refüje çarptı: 1 ölü, 1 yaralı14:14 - Kadınlara cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen şüpheli tutuklandı14:07 - İçişleri: Hainlerle gece gündüz mücadele ediyoruz14:06 - Afyonkarahisar'da il ablası, il imamı ve eğitim danışmanı tutuklandı13:57 - Kılıçdaroğlu: Öğretmenlere 3600 ek gösterge verilmeli13:55 - Isparta'da otomobil tarım aracı ve duvara çarptı: 2 ölü, 2 yaralı13:37 - 'Murat Kurum proje sahibi olarak verdiği raporu Bakan olarak onayladı'13:29 - İtalya'dan Türkiye ve Libya açıklaması
13:27 - Somali'de Türk işçilere bombalı saldırı13:26 - Kartal'da binanın 9. katından atlayan genç hayatını kaybetti12:53 - Karnelerini aldıktan sonra eve dönmeyen kardeşlerden haber alınamıyor12:40 - Polisten kaçarken çamura gömüldü12:36 - Sakarya'da yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı12:25 - Rahşan Ecevit yarın Devlet mezarlığına Bülent Ecevit'in yanına defnedilecek12:21 - Niğde-Adana karayolunda kazada ölenlerin sayısı 4'e yükseldi12:06 - Varank: Bizi herhangi bir yerde konuşturmamaya gücü yetmez
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
CHP'li belediyelerin, Cemevlerine ibadethane statüsü veren uygulamalarını;
ÇOK OKUNANLAR
Metropoll'ün anketine göre 3 parti barajı aşıyor
Öğretmen anne oğlunu öldürüp, kendini astı
İnfaz paketinin detayları ortaya çıktı
Darbeci Korgeneral'i tahliye eden hakimlerde FETÖ izi
İçişleri Bakanlığı Personeli Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği
Müze müdürü ve 2 uzman açığa alındı
Rumlar Rahşan Ecevit'in vefatını son dakika olarak duyurdu
Sabiha Gökçen'de uyku kabinleri hizmete girdi
Bu yıl uygulanacak kamu sosyal tesis ücretleri belirlendi
FETÖ'den adliyeye sevk edilen 106 askerden 82'si tutuklandı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
önder özen'in fenerbahçe'ye sportif direktör olması 3
emrivaki 1
tercih yapmak 1
20.01.2020 beşiktaş vs dg sivasspor maçı 4
Zam gelecek diye firmalar stokluyor 2
Despotun Paranoyası 1
benden duymuş olma 3
saye 1
beyaz 1
iran'lı satranç hakeminin ülkesine dönememesi 2
SON İLANLAR
Tokat Artova SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Kırıkkale Karakeçeli Belediyesi 4 İşçi Alacak
İzmir Çiğli Gıda 2 İşçi Alacak
İzmir Cibel Temizlik 2 İşçi Alacak
İstanbul Sarbel Geçici 2 İşçi Alacak
Elazıg İl Özel İdaresi 1 İşçi Alacak
Denizli Tripolis Kazı Başkanlığı Geçici 1 İşçi Alacak
Antalya Kemer Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
Aksaray Ağaçören Belediyesi 4 İşçi Alacak
Afyonkarahisar Yuntaş 22 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam