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Afyonkarahisar'da otomobil refüje çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde, refüje çarpan otomobildeki kadın yaşamını yitirdi, çocuğu yaralandı
|18 Ocak 2020 14:35
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Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde, refüje çarpan otomobildeki kadın yaşamını yitirdi, çocuğu yaralandı.
Hikmet Avcı (30) idaresindeki 48 D 8564 plakalı otomobil, Afyonkarahisar-Sandıklı kara yolu Akören beldesi mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı.
Otomobilde bulunan Şadiye Avcı (29) ile Atlas Avcı (3) yaralandı. İhbar üzerine, olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Şadiye Avcı, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Sinanpaşa Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Çocuğun ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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