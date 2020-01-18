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Yaralıya ilk müdahaleyi kazaya karışan doktor yaptı
Antalya'da otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi
|18 Ocak 2020 14:38
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Antalya'da otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Ali Çetin (56) idaresindeki 07 ABD 334 plakalı otomobil, Serik ilçesi DSİ mevkisinde refüjden yolun karşısına geçmeye çalışan Şevket Uzun'un (66) kullandığı motosiklete çarptı.
Motosiklet sürücüsü Uzun, doktor olduğu öğrenilen otomobil sürücüsü Çetin'in olay yerindeki ilk müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.
Uzun'un cesedi, Serik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Otomobil sürücüsü Çetin, gözaltına alındı.
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