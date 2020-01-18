MSB: Somali'deki saldırıyı en sert şekilde lanetliyor ve kınıyoruz.
MSB: Somali'de masum sivilleri hedef alan bombalı terör saldırısını en sert şekilde lanetliyor ve kınıyoruz.
|18 Ocak 2020 14:40
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