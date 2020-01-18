1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Türk heyetinin ziyareti, Belediye Başkanının ihraç edilmesine neden oldu

Belçika'nın başkenti Brüksel'in Saint-Josse-ten-Noode ilçesi Belediye Başkanı Emir Kır, Türkiye'den belediye başkanlarından oluşan bir heyeti kabul etmesinin ardından üyesi olduğu Sosyalist Partiden (PS) ihraç edildi
 18 Ocak 2020 14:58
Yazdır
Türk heyetinin ziyareti, Belediye Başkanının ihraç edilmesine neden oldu

Belçika'nın başkenti Brüksel'in Saint-Josse-ten-Noode ilçesi Belediye Başkanı Emir Kır, Türkiye'den belediye başkanlarından oluşan bir heyeti kabul etmesinin ardından üyesi olduğu Sosyalist Partiden (PS) ihraç edildi.

Sosyalist Partiden yapılan yazılı açıklamada, cuma günü toplanan disiplin komitesinin "Kır'ın partiden ihraç edilmesine" karar verdiği bildirildi.

Kır, bu ay başında Türkiye'den Brüksel'deki Avrupa kurumlarını ziyarete gelen farklı partilerden 6 belediye başkanını, talepleri üzerine makamında ağırlamıştı. Kır, MHP'li iki vekilin de heyette bulunması nedeniyle, hakkında Belçika medyasında "aşırı sağcıları ağırladı" şeklinde haberler yapılmıştı.

Mensubu olduğu Sosyalist Partinin disiplin kuruluna sevk edilen Kır hakkında sosyal medyadan da ölüm tehdidi içerikli paylaşımlarda bulunulmuştu.

Belediye Başkanı Kır'ın partisinin kararına itiraz hakkı bulunuyor.

KIR'DAN AÇIKLAMA

Sosyal medya hesabı üzerinden partisinin kararını değerlendiren Kır, "Partim hakkında hayal kırıklığım çok büyük ancak sol görüşlerime sıkı biçimde bağlıyım." dedi.

Kır, partisinin işlettiği sürece saygı duyduğunu belirterek, hayatını aşırı sağla mücadeleye adadığını, sosyal adalet ve halka hizmet için çalıştığını ifade etti.

İKİ DÖNEMDİR BELEDİYE BAŞKANI

Türk kökenli Belçikalı siyasetçi Kır, Brüksel'in 19 belediyesinden biri olan Saint-Josse-ten-Noode'un belediye başkanlığını yürütüyor.

Brüksel'in Saint-Josse Belediyesinde 2000'de belediye başkan yardımcılığına seçilen Kır, 13 Haziran 2004'te yapılan bölge seçimlerine katıldı ve Brüksel bölgesinden 7 bin 409 tercihli oyla partisinde ikinci en yüksek oyu alan kişi olarak bölge meclisine girdi.

Kır, 2012 Ekim ayında yapılan belediye seçimlerinde Brüksel Hükümeti Devlet Bakanı ve Saint-Josse belediye başkanlığına seçildi. Madenci bir ailenin çocuğu olarak Charleroi kentinde dünyaya gelen Kır, bu yıl yapılan seçimlerde tekrar Saint-Josse belediye başkanı oldu.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Kılıçdaroğlu, TOGG heyetini kabul etti
18 Ocak 2020 16:21		 Türkiye'de bir ilk! Metro, 120 km/saat hız yapacak
18 Ocak 2020 15:41
'Somali'deki saldırı terörle mücadelemizde bizi yıldıramaz'
18 Ocak 2020 15:36		 Erdoğan duyurdu: Ulaşım 35 dakikada sağlanacak
18 Ocak 2020 15:27
Bahçeli'den 'yeni infaz yasası tasarısı' açıklaması
18 Ocak 2020 15:23		 Bakan Koca: 6 Türk ve 9 Somali vatandaşı yaralandı
18 Ocak 2020 15:07
MSB: Somali'deki saldırıyı en sert şekilde lanetliyor ve kınıyoruz.
18 Ocak 2020 14:40		 İçişleri: Hainlerle gece gündüz mücadele ediyoruz
18 Ocak 2020 14:07
Kılıçdaroğlu: Öğretmenlere 3600 ek gösterge verilmeli
18 Ocak 2020 13:57		 'Murat Kurum proje sahibi olarak verdiği raporu Bakan olarak onayladı'
18 Ocak 2020 13:37
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:21 - Kılıçdaroğlu, TOGG heyetini kabul etti16:15 - Metrobüs'te yangın! Seferler aksıyor16:11 - Karın ağrısıyla gitti, karnından 11 kiloluk kitle çıkarıldı16:06 - Türk biyoteknoloji ürünleri Afrika yolunda16:01 - 88 TL'ye son model araç sahibi oldular15:56 - Uzmanından uyarılar: Cep telefonu kamburlaştırıyor15:51 - Müşteriye 'elit hanzo' diyen şef tazminatsız kovuldu15:46 - Bu kedi çeşmeden başka hiç bir yerden su içmiyor15:41 - Türkiye'de bir ilk! Metro, 120 km/saat hız yapacak15:36 - 'Somali'deki saldırı terörle mücadelemizde bizi yıldıramaz'
15:31 - Medya-İş Genel Başkanlığına Sezai Ballı seçildi15:27 - Erdoğan duyurdu: Ulaşım 35 dakikada sağlanacak15:23 - Bahçeli'den 'yeni infaz yasası tasarısı' açıklaması15:19 - Kaybolan üniversite öğrencisini arama çalışmaları sürüyor15:15 - Galatasaray Başkanı'ndan 'Arda Turan' açıklaması15:11 - Üniversite 'onaysız nüfus cüzdanı' gerekçesiyle başarılı adayları eledi15:07 - Bakan Koca: 6 Türk ve 9 Somali vatandaşı yaralandı15:00 - '100 Bin Sosyal Konut Projesi'ne başvuran sayısı netleşti
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
CHP'li belediyelerin, Cemevlerine ibadethane statüsü veren uygulamalarını;
ÇOK OKUNANLAR
Metropoll'ün anketine göre 3 parti barajı aşıyor
Öğretmen anne oğlunu öldürüp, kendini astı
İnfaz paketinin detayları ortaya çıktı
Darbeci Korgeneral'i tahliye eden hakimlerde FETÖ izi
İçişleri Bakanlığı Personeli Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği
Müze müdürü ve 2 uzman açığa alındı
Rumlar Rahşan Ecevit'in vefatını son dakika olarak duyurdu
Kılıçdaroğlu: Öğretmenlere 3600 ek gösterge verilmeli
Sabiha Gökçen'de uyku kabinleri hizmete girdi
Bu yıl uygulanacak kamu sosyal tesis ücretleri belirlendi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Kanal istanbul bu şahsın konusu değil 2
senden iyi olmasın 1
intihar eden kardeşlerin elektriğini kesen şirkete ceza 2
ricardo rodriguez 3
kete 1
saye 1
erdem can 1
trt spor'un fenerbahçe haberini atlaması 1
Nazire yapmak 1
tesettüre uyma mecburiyetini kaldırıyorum 3
SON İLANLAR
Tokat Artova SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Kırıkkale Karakeçeli Belediyesi 4 İşçi Alacak
İzmir Çiğli Gıda 2 İşçi Alacak
İzmir Cibel Temizlik 2 İşçi Alacak
İstanbul Sarbel Geçici 2 İşçi Alacak
Elazıg İl Özel İdaresi 1 İşçi Alacak
Denizli Tripolis Kazı Başkanlığı Geçici 1 İşçi Alacak
Antalya Kemer Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
Aksaray Ağaçören Belediyesi 4 İşçi Alacak
Afyonkarahisar Yuntaş 22 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam