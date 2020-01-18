Bakan Koca: 6 Türk ve 9 Somali vatandaşı yaralandı
|18 Ocak 2020 15:07
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Somali'deki terör saldırısında 6 Türk ve 9 Somali vatandaşının yaralandığını belirterek, "Yaralanan vatandaşlarımızdan 2'sinin durumu ciddi, ameliyatları devam ediyor." bilgisini verdi.
Bakan Koca, Somali'deki terör saldırısına ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı.
Terör saldırısında, 6 Türk ve 9 Somali vatandaşı olmak üzere toplam 15 kişinin yaralandığını bildiren Koca, şunları kaydetti:
"Yaralıların tedavisi Mogadişu Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Araştırma Hastanemizde yapılıyor. Vatandaşlarımızdan 2'sinin durumu ciddi, ameliyatları devam ediyor. Ayrıca 9 Somalili yaralıdan 4'ünün durumu da ağır. Büyükelçiliğimiz ile istişare halindeyiz, ambulans uçağımız, ihtiyaç anında yola çıkmak üzere hazır. Bu hain saldırıyı kınıyor, yaralılarımıza geçmiş olsun diliyorum."
Ayrıca 9 Somalili yaralıdan 4'ünün durumu da ağır. Büyükelçiliğimiz ile istişare halindeyiz, ambulans uçağımız ihtiyaç anında yola çıkmak üzere hazır. Bu hain saldırıyı kınıyor, yaralılarımıza geçmiş olsun diliyorum.Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) January 18, 2020
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