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Üniversite 'onaysız nüfus cüzdanı' gerekçesiyle başarılı adayları eledi

Üniversite e-devlet tarafından verilebilen nüfus kayıt örneği almak yerine onaylı nüfus cüzdanı isteyerek yüksek puanlılar dahil olmak üzere onlarca adayı boş yere eledi!
 18 Ocak 2020 15:11
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Üniversite 'onaysız nüfus cüzdanı' gerekçesiyle başarılı adayları eledi

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi tarafından 27 Aralık 2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi kadrolarına başvuracak adaylardan "Onaylı Kimlik Kartı sureti veya Onaylı Kimlik Kartı fotokopisi" istemiştir. Haliyle, birçok işsiz durumdaki araştırma görevlisi adayları nüfus cüzdanlarını notere para vererek onaylatmak yerine fotokopilerini göndermişlerdir.

Bu başvurular üzerine, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlığı Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi kadrosunun ön değerlendirme sonuçları 15 Ocak 2020 tarihinde duyurulmuştur.

Söz konusu kadronun ön değerlendirme sonuçlarına baktığımızda; 19 adayın nüfus cüzdanı onaysız olduğu gerekçesiyle elendiği görülmektedir. Elenen adayların puanlarına baktığımızda ise özellikle başarılı adayların oldukça fazla olduğu göze çarpmaktadır. İlave olarak, yazılı sınava mevzuat gereğince on aday girmesi gerekirken bu gerekçeden dolayı elenenlerden dolayı sekiz aday davet edilebilmiştir.

93 ALES, 97,5 Yabancı dil puanı ile başvuran bir aday nüfus cüzdanı onaysız olduğu gerekçesiyle elenirken, 73 ALES, 61 yabancı dil puanı olan aday ise yazılı sınava girme hakkı kazanmıştır.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi e-devletten basit bir şekilde temin edilebilecek "Nüfus Kayıt Örneği" ile başvuruyu kolaylaştırmak yerine, kimlik kartlarını onaylı isteyerek onlarca başarılı kişiyi doğrudan elemiştir.

Halbuki, ilgili üniversite e-devletten alınan öğrenci belgesini başvuruda kabul ederken, yine aynı şekilde e-devletten alınabilen karekodlu nüfus kayıt örneğini kabul etmemektedir. Amaç gerçekten kişilerin nüfus bilgilerini görmekse e-devletten alınabilen belge karekodlu olduğu için teyidi de mümkündür.

Üniversitelerin kamuda dijital dönüşümde öncü olmaları beklenirken, başvuruyu zorlaştırmak, insanları notere mahkum etmek ve kimsenin hayallerini yıkmaya hakları yoktur!
Memurlar.Net - Özel

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