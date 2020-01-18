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Medya-İş Genel Başkanlığına Sezai Ballı seçildi

Sendikanın 3. Olağan Genel Kurulunda Ballı, oy kullanan 63 delegeden 61'inin oyunu aldı
 18 Ocak 2020 15:31
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Medya-İş Genel Başkanlığına Sezai Ballı seçildi

Medya İşçileri Sendikasının (Medya-İş) 3. Olağan Genel Kurulunda oy kullanan 63 delegeden 61'inin oyunu alan Sezai Ballı, genel başkanlığa seçildi.

Hak-İş Genel Merkezi'nde düzenlenen Genel Kurula, Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, konfederasyona bağlı sendikaların yöneticileri, eski Medya-İş Genel Başkanı Hamdi Ateş ve Medya-İş delegeleri ile üyeleri katıldı.

Divan Kurulu Başkanlığına Hak-İş Genel Başkan Yardımcısı Osman Yıldız'ın seçilmesinin ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Daha sonra gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

- "Kendimizi geliştireceğiz"

Medya-İş Genel Başkanı Sezai Ballı, Genel Kurulun açılışında yaptığı konuşmada, sendikanın 2012'de Anadolu Ajansı ile başladığı örgütlenme faaliyetlerine, Devlet Malzeme Ofisi ve Anadolu Üniversitesinin TV ve matbaa kısmının da aralarında olduğu iş yerleriyle devam ettiklerini söyledi.

Anadolu medyasını da bu alanlara eklediklerini bildiren Ballı, "Bunları yaparken sendikal olarak kendi emeğimiz, gücümüz, arkadaşlarımız var ama bize esas bu ivmeyi kazandıran Hak-İş'imiz var." ifadelerini kullandı.

Hak-İş yöneticilerine teşekkürlerini ileten Ballı, bundan sonraki süreçte de aynı desteği beklediklerini belirtti.

Ballı, küçük ve yeni bir sendika olmasına rağmen Medya-İş'in Ankara'da Hak-İş'e bir misafirhane kazandırdığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Burada bir misafirhane ve kreşimiz var. Bu kreş, Türkiye'de ilk ve tek sendika kreşidir. Bunun örneği yok. Bunu yapmak da Hak-İş'e, bizlere nasip oldu. Devamı gelecek, iş yeri ya da sendika kreşi olarak bunu devam ettireceğiz, başka kreşlerimiz de olacak. Biz de kendimizi geliştireceğiz. Mesleğimiz 24 saat esasına göre, gazetecilik mesleğinin hafta sonu, gecesi gündüzü yok. Kreşimizin formatını buraya getirmeye yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bunun yanı sıra bir mesleki yeterlilik eğitim merkezi kurmayı planlıyoruz. Bununla alakalı bir projemiz yazıldı. Birçok kademeden geçti ve bir protokol imzası bekliyoruz."

Hak-İş'in "15 Temmuz'u unutturmamak" yönünde genel kararı olduğunu belirten Ballı, "15 Temmuz'da hem sendika olarak hem Hak-İş olarak üzerimize düşeni yaptık. Bundan sonra da Allah devletimize, milletimize böyle zeval vermesin, böyle bir durumla karşılaşma durumunda tarafımızın net olduğunu tekrar beyan ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

- "Adalet ve hak mücadelesinden asla vazgeçmeyeceğiz"

Mahmut Arslan da Anadolu Ajansının dünyanın değişik bölgelerinde Türkiye'nin temsili ve habercilik açısından görev başında olduğunu vurgulayarak, "En son Mustafa Yalçın kardeşimizin Paris'te polis terörünün sonucu itibarıyla gözünü kaybedecek noktaya gelmesi, Hilmi Balcı'nın Mısır polisi tarafından tutuklanıp serbest bırakılması, Abdülkadir Nişancı kardeşimizin haber peşinde koşarken hayatını kaybetmesi üzüntü kaynağıdır." dedi.

Konfederasyon olarak Medya-İş'in kuruluşunda aktif ve etkin yer aldıklarını anlatan Arslan, bu iş kolunda sendikalaşmanın ne kadar zor olduğunu bildiklerini dile getirdi. Arslan, Medya-İş'in Anadolu Ajansı dışındaki basın kuruluşlarında da örgütlenmesinin önemli olduğunu kaydetti.

Hak-İş'in bir üst kimlik ve varlık nedeni olduğunu ifade eden Arslan, buna sahip çıkacaklarını, sorunlara rağmen adalet ve hak mücadelesinden asla vazgeçmeyeceklerini söyledi.

Arslan, Ballı ve yönetimine hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek, Genel Kurulun hayırlı olması temennisinde bulundu.

Hamdi Ateş de kendilerine büyük destek veren Arslan'a teşekkür etti.

Konuşmaların ardından, oy kullanma işlemine geçildi. Oy kullanan 63 delegeden 61'inin oyunu alan Sezai Ballı, Medya-İş Genel Başkanlığına seçildi. Genel başkan yardımcıları da Cemal Sonsay, Leyla Dilek Atçeken ve Sefa Özdemir oldu.

Anadolu Ajansı
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