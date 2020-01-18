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Türkiye'de bir ilk! Metro, 120 km/saat hız yapacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan:- "Tüm metrolarda maksimum hız 80 km iken, Türkiye'de ilk kez bu metro sistemi, 120 km/saat hız yapacak şekilde projelendirildi. Tamamlandığında bu proje, Türkiye'nin ilk 'Hızlı Metro' sistemi olacaktır" -
 18 Ocak 2020 15:41
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Türkiye'de bir ilk! Metro, 120 km/saat hız yapacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, "Tüm metrolarda maksimum hız 80 km iken, Türkiye'de ilk kez bu metro sistemi, 120 km/saat hız yapacak şekilde projelendirildi. Tamamlandığında bu proje, Türkiye'nin ilk 'Hızlı Metro' sistemi olacaktır." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Projesi İlk Ray Kaynağı Töreni'nde konuşan Bakan Turhan, bugün, bakanlığın şehir içi raylı sistem alanında yaptığı yatırımlara güzel bir örnek için bir araya gelindiğini belirtti.

Bugün Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metrosu'nun ilk ray kaynağını yaptıklarını ifade eden Turhan, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanım, sizin vizyonunuz ve önderliğinde daha uygar ve bayındır bir İstanbul için çok büyük adımlar atıldı. Yeni konut projeleriyle İstanbul baştan başa donatılırken, konforlu yolculuklara olanak sağlayan ulaşım şebekeleri sizin liderliğinizde bakanlığımız tarafından kuruldu, kurulmaya da devam ediyor. Hava yolu, kara yolu ve raylı sistemlerde dünyanın sayılı projeleri İstanbul'da hayata geçti. Kuzey Marmara Otoyolu, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, İstanbul Havalimanı gibi mega projeler hizmete girerken, denizin altından geçen ve iki kıtayı boğazın altından bağlayan Marmaray ve Avrasya gibi dev tünellere yine İstanbul ev sahipliği yapıyor. Keza bu projelerin her biri, hizmete alınmasından sonra İstanbul için, ülkemiz için ne kadar yararlı olduklarını kanıtladılar. İstanbullular bu hizmetlerden faydalandılar."

Turhan, şehir içinde raylı toplu taşımacılık altyapısında ise metroların öneminin farkında olduklarını anlatarak, "Bu noktada Büyükşehir Belediye Başkanlığınız döneminde başlatılan, Başbakanlığınız ve Cumhurbaşkanlığınız döneminde sürdürülen metro inşaatları sayesinde İstanbul'un dört bir yanı birbirine metro ile bağlandı." diye konuştu.

- "7 gün 24 saat 3 vardiya esasına dayalı olarak inşa ediyoruz"

Bakan Turhan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda hizmete aldıkları ve tüm kesimleri tamamlandığında dünyanın en büyük havalimanı olacak İstanbul Havalimanı'na ulaşım altyapısını da en ivedi ve en iyi şekilde yine bakanlığın kurduğunu anlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu noktada yapımını başlattığımız İstanbul Havalimanı-Gayrettepe Metro Hattı'nı 7 gün 24 saat 3 vardiya esasına dayalı olarak inşa ediyoruz. Çünkü 37,5 kilometre uzunluğundaki ve 9 istasyondan oluşan bu proje İstanbullu vatandaşlarımız için büyük öneme sahip. Bu hat sayesinde havalimanına ulaşım yarım saate kadar düşecek. Bunu sağlamak için de tüm metrolarda maksimum hız 80 km iken, Türkiye'de ilk kez bu metro sistemi, 120 km/saat hız yapacak şekilde projelendirildi. Tamamlandığında bu proje, Türkiye'nin ilk 'Hızlı Metro' sistemi olacaktır."

Projenin en kısa sürede hizmete alınabilmesi için Türkiye'de ilk defa bir metro projesinde 10 adet tünel kazı makinesini de aynı anda kullandıklarını vurgulayan Turhan, çok başarılı şekilde icra edilen kazı operasyonlarında gösterilen özen, Türk mühendis ve işçisinin gayreti ile bu çaptaki makineler arasında kazı hızında dünya rekoru kırıldığını söyledi.

- "Ray montajında günde 470 metre, bir ayda ise 14 bin metre ilerlemeyi planlıyoruz"

Turhan, bugün başlatacakları ray montajında günde 470 metre, bir ayda ise 14 bin metre ilerlemeyi planladıklarını ifade ederek, en hızlı ve güvenli şekilde bu hattı tamamlayarak İstanbulluların hizmetine vermeyi amaçladıklarını dile getirdi.

Bu projenin İstanbul için sadece havalimanına ulaşım açısından önemli olmayacağını belirten Turhan, "Bu projenin devamı olan Halkalı-Havalimanı arası metro projesi ile birlikte neredeyse tüm İstanbul metro sistemine bağlanacak, İstanbul metro sisteminin merkezi konumuna gelecektir. İstanbul'un dört bir yanı İstanbul Havalimanı'na, İstanbul Havalimanı da tüm şehre bağlanacak." diye konuştu.

Turhan, bu projenin, bu noktaya gelmesinde emeği geçen mühendisinden mimarına, işçisinden proje yöneticisine kadar herkese teşekkürlerini iletti.

Anadolu Ajansı
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