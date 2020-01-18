1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Uzmanından uyarılar: Cep telefonu kamburlaştırıyor

Hayatımızın bir parçası olan akıllı telefonları, günlük yaşamda evde, otobüste, tramvayda, metroda, işyerinde uzun süreli konuşmadan çok mesajlaşma, sosyal medya takibi için kullananları bekleyen en büyük tehlike kamburluk olarak ortaya çıkıyor.
 18 Ocak 2020 15:56
Yazdır
Uzmanından uyarılar: Cep telefonu kamburlaştırıyor

Tekden Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Murat Doğan, uzun süre akıllı telefon ve teknolojik araçları aynı pozisyonda kullanmanın postürel kamburluğa (duruş bozukluğuna bağlı kamburluk) neden olduğunu açıkladı. Kamburluğun çağımızın en büyük rahatsızlıklarından birisi olarak ortaya çıktığına dikkat çeten Uzman Dr. Murat Doğan, şu bilgileri verdi;

"Kamburluk; tıp dilinde 'kifoz' olarak adlandırılan sırtın eğrilmesi ve öne doğru bükülmesiyle ortaya çıkan bir durumdur. Bel kasalarında ortaya çıkan zayıflaması ve gevşemesi nedeniyle ortaya çıkmaktadır. Görünüm açısından oldukça önemli bir sorun oluşturan kifoz; doğuştan ortaya çıkmaması halinde bir takım sorunlar ve nedenler yüzünden ortaya çıkmıştır. Bu nedenle ona göre gelişimi takip edilerek bir dizi hareketle düzeltilmesi için tedavi oluşturulur. Kifozun nedenleri; kamburluk olarak bilinen kifoz durumu, doğuştan olabileceği gibi sonradan gerçekleşen nedenlerle de meydana gelebilir. Omurganın 50 - 55 dereceden daha fazla öne doğru eğri olmasıyla açıklanan kifoz, uygun tedavi yöntemiyle tedavi edilmelidir."

Streste etkilidir

Kifozun bilinen nedenleri hakkında da açıklama yapan Dr. Doğan; "Omurganın dış etkenlerle yıpranma geçirmesi ( uzun süre aynı pozisyonda kalmaya ve yük binmesine bağlı omurgada tekrarlayan stres etkisi). Kemik erimesi. Omurga kırıklıkları. Omurga çevresinde oluşan iltihaplar. Tüberküloz ve omurga enfeksiyonları. Omurgayı etkileyebilen kanserler. Gelişme çağındaki çocuklarda omurganın ön tarafındaki büyüme çekirdeklerinin yeterince büyümemesi. İnme ( felç) olarak açıklanabilir" dedi.

Kambur neden oluşur?

Kambur oluşumu hakkında da bilgiler veren Dr. Doğan; "Kötü duruşa bağlı olarak (Postürel) oluşan kifoz; 35 derecelik bir açıda kifoz olan bir kişinin 55 derecelik bir açıya çıkması kötü duruş nedeniyle ortaya çıkan kamburluk olarak adlandırılır. Bu genelde duruşla ilgili ortaya çıkan bir durumdur. Yapısal kamburluk (Schuermann); ayakta duruş pozisyonunda açısal kifozun 55 derece üzerinde olması ve bu durumun yumuşak dokuya ve kemik yapısına bağlı olarak gelişmesi ile ortaya çıkması halidir. Bu tarz kamburluk doğuştan bazı kemik hastalıklarının olması, omurga anomalileri oluşması, omurgalarda enfeksiyon olma ve omurga kırıklarına bağlı olarak gelişen bir takım hasarların oluşmasıyla sinir ve kas hastalıkları nedeniyle de oluşabilmektedir" ifadelerini kullandı.

"Aynı pozisyonda telefon kullanmayın"

Postürel kamburluk (duruş bozukluğuna bağlı kamburluk) hakkında da uyarılarda bulunan Dr. Doğan, "Postürel kamburluk yani duruştan olan kamburlukta dik durmaya çalışıldığında düzelme görülebilir ancak ciddi olarak oluşan kamburluk duruşla düzelmez ve sadece tedavi ile düzelme gösterebilir. Uzun süre telefon televizyon tablet gibi teknolojik araçları aynı pozisyonda kullanarak boyun ve sırta binen uzun süreli yüklerde omurgaya stres etki yaparak kas kısalıkları ve zayıflığı sonucu omurgada öne doğru eğrilik (kamburluk) oluşmasını hızlandırır" şeklinde konuştu.

"Erişkin bir insanın başı normalde 4.5-5.5 kg'a kadar ağırlık değerinde yük taşıyor fakat 60 derece açıyla büküldüğünde, boynun kaldırması gereken ağırlık 27 kg'a çıkıyor" diyen Dr. Doğan, şunları söyledi;

"İnsanlar mobil aygıtları bir günde kabaca 2-4 saat arası kullanıyorlar, buna göre boyun ve sırtımız yılda ortalama 700 -1400 saat boyunca öne eğik pozisyonda duruyor. Ayrıca yılların getirmiş olduğu bu birikmiş etki de tek başına omuriliğin tahrip olmasına neden oluyor. Daha az mesajlaşmayacaksanız bile, akıllı telefonunuz karşısındaki duruşunuzun farkında olun, farkındalık bir numaralı faktör. Telefonunuzu ya da tabletinizi daha yüksek bir seviyede tutabilirsiniz. Böylece her ekrana baktığınızda kafanızı eğmeniz gerekmez. Boyun problemlerinin akıllı telefon veya tablet kullanımıyla yakından ilişkilidir. Bu yüzden boynunuza uzun dönemli bir basınç yapmamak için doğru vücut pozisyonlarını öğrenin. Boyun ağrısı veya baş ağrısından şikayet ediyorsanız, telefonunuzu veya tabletinizi ne kadar sık kullandığınızı düşünün ve mümkünse kullanma şeklinizi değiştirin. Kendimize 30 dakikada bir mola vermeliyiz."
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Sağlık Bakanlığından 'özel' daire başkanlığı
18 Ocak 2020 11:21		 Meclis'e beslenme önerisi: İdeal öğün 6 değil 2
18 Ocak 2020 10:15
Alerjide büyük risk lokantalar
18 Ocak 2020 08:01		 Kahvaltı metabolizmayı canlandırıyor
17 Ocak 2020 12:08
'Kahvaltıyı kral gibi, öğlen yemeğini prens gibi, akşam yemeğini fakir gibi yiyin'
16 Ocak 2020 13:18		 Akademisyenden 'sütsüz peynir'e karşı 'etiket' uyarısı
16 Ocak 2020 11:55
İlaçta 'geri ödeme' kararı epilepsi ile savaşanları memnun etti
16 Ocak 2020 11:17		 Demans gençlerde de görülüyor
15 Ocak 2020 11:36
'Onkoloji tedavisi öncesinde diş kontrolü' uyarısı
15 Ocak 2020 11:02		 Antibiyotik domuz gribine fayda etmiyor
15 Ocak 2020 07:36
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:21 - Kılıçdaroğlu, TOGG heyetini kabul etti16:15 - Metrobüs'te yangın! Seferler aksıyor16:11 - Karın ağrısıyla gitti, karnından 11 kiloluk kitle çıkarıldı16:06 - Türk biyoteknoloji ürünleri Afrika yolunda16:01 - 88 TL'ye son model araç sahibi oldular15:56 - Uzmanından uyarılar: Cep telefonu kamburlaştırıyor15:51 - Müşteriye 'elit hanzo' diyen şef tazminatsız kovuldu15:46 - Bu kedi çeşmeden başka hiç bir yerden su içmiyor15:41 - Türkiye'de bir ilk! Metro, 120 km/saat hız yapacak15:36 - 'Somali'deki saldırı terörle mücadelemizde bizi yıldıramaz'
15:31 - Medya-İş Genel Başkanlığına Sezai Ballı seçildi15:27 - Erdoğan duyurdu: Ulaşım 35 dakikada sağlanacak15:23 - Bahçeli'den 'yeni infaz yasası tasarısı' açıklaması15:19 - Kaybolan üniversite öğrencisini arama çalışmaları sürüyor15:15 - Galatasaray Başkanı'ndan 'Arda Turan' açıklaması15:11 - Üniversite 'onaysız nüfus cüzdanı' gerekçesiyle başarılı adayları eledi15:07 - Bakan Koca: 6 Türk ve 9 Somali vatandaşı yaralandı15:00 - '100 Bin Sosyal Konut Projesi'ne başvuran sayısı netleşti
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
CHP'li belediyelerin, Cemevlerine ibadethane statüsü veren uygulamalarını;
ÇOK OKUNANLAR
Metropoll'ün anketine göre 3 parti barajı aşıyor
Öğretmen anne oğlunu öldürüp, kendini astı
İnfaz paketinin detayları ortaya çıktı
Darbeci Korgeneral'i tahliye eden hakimlerde FETÖ izi
İçişleri Bakanlığı Personeli Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği
Müze müdürü ve 2 uzman açığa alındı
Rumlar Rahşan Ecevit'in vefatını son dakika olarak duyurdu
Kılıçdaroğlu: Öğretmenlere 3600 ek gösterge verilmeli
Sabiha Gökçen'de uyku kabinleri hizmete girdi
Bu yıl uygulanacak kamu sosyal tesis ücretleri belirlendi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Hesaplanmış sessizlik 3
neden ayrıldınız sorusuna verilecek cevaplar 4
kürt milletine kaderini tayin hakkı verilmelidir 3
saye 1
televizyonlarda izlenecek bir şey olmaması 2
tesettüre uyma mecburiyetini kaldırıyorum 3
Despotun Paranoyası 1
meteliğe kurşun atmak 1
patavatsız 2
eskiyi getir yeniyi götür 2
SON İLANLAR
Tokat Artova SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Kırıkkale Karakeçeli Belediyesi 4 İşçi Alacak
İzmir Çiğli Gıda 2 İşçi Alacak
İzmir Cibel Temizlik 2 İşçi Alacak
İstanbul Sarbel Geçici 2 İşçi Alacak
Elazıg İl Özel İdaresi 1 İşçi Alacak
Denizli Tripolis Kazı Başkanlığı Geçici 1 İşçi Alacak
Antalya Kemer Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
Aksaray Ağaçören Belediyesi 4 İşçi Alacak
Afyonkarahisar Yuntaş 22 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam