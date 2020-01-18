1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Türk biyoteknoloji ürünleri Afrika yolunda

TÜBİTAK Martek'te kurulu DTI İmplant, Güney Afrika merkezli bir şirketten teknoloji transferi karşılığında aldığı milyon dolarlık doğrudan yabancı yatırımla Kocaeli'de helal kemik tozu fabrikası kuracak
 18 Ocak 2020 16:06
Yazdır
Türk biyoteknoloji ürünleri Afrika yolunda

TÜBİTAK Marmara Teknoloji Serbest Bölgesi'nde (MARTEK) faaliyet gösteren DTI İmplant Sistemleri ile Güney Afrika merkezli yatırımcı firma arasında imzalanan anlaşmayla Kocaeli'de üretilen biyoteknoloji ürünleri Afrika kıtasına ihraç edilecek.

DTİ İmplant Genel Müdürü Talat Buğur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) ile yürüttükleri Ar-Ge çalışmalarıyla geliştirdikleri biyoteknolojik ürünleri 25 ülkeye sattıklarını söyledi.

Birçok üniversite ve uluslararası enstitüyle bilimsel çalışmalar yaptıklarını belirten Buğur, yenilikçi projeler için dünyanın önemli teknoloji transfer merkezlerinde yatırımlar ve iş birlikleri yürüttüklerini ifade etti.

Buğur, tüm bu yenilikçi proje girişimleri sonucunda ürünlerine FDA onayı alarak ABD'ye ihracat yapmaya başladıklarına dikkati çekti. Buğur, "Son olarak Güney Afrika merkezli bir şirketle imzaladığımız ortaklık protokolü kapsamında aldığımız milyon dolarlık doğrudan yabancı yatırımla ülke ekonomisine sağladığımız katkıyı taçlandırdık." dedi.

Türkiye'de üretimi olmayan kemik tozunun ithalatı için son 10 yılda 1 milyar dolar harcandığına işaret eden Buğur, şöyle devam etti:

"Ülkemizde kemik tozu üretimini başarmak amacıyla Hollanda Nijmegen'de Ar-Ge merkezi kurduk ve İsviçre'deki fabrikamızda deneme üretimine başladık. Güney Afrikalı ortağımızla yaptığımız anlaşma kapsamında halihazırda ürettiğimiz biyoteknoloji ürünleriyle 6 ay içinde Kocaeli'de hayata geçireceğimiz fabrikada üreteceğimiz kemik tozlarını Afrika kıtasına ihraç edeceğiz."

Kemik tozu üretimi için Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığına (TUSEB) gerekli başvuruyu yaptıklarını anlatan Buğur, kemik tozuna yaptıkları yatırımlarla gelecek 10 yıllık dönemde 1,3 milyar doları ülke ekonomisine geri kazandırmayı hedeflediklerini bildirdi.

- "Güney Afrika'ya biyoteknoloji transferi yapacağız"

İşçileri, mühendisleri ve araştırmacılarıyla 7 gün 24 saat çalışarak bilim ürettiklerini vurgulayan Buğur, şunları kaydetti:

"Hedefimiz, biyoteknoloji alanında ülkemizin ihtiyaçlarını karşılamak ve dünyanın bu konudaki üretiminde öncülerden olup global bir marka yaratmak. Bunu yaparken de dünyada bize ve bizim ürünlerimize ihtiyacı olan az gelişmiş ülkeleri bir müşteri gibi görmüyoruz. Bilakis onlara know-how sağlayarak kendi kendilerine yetecek gerekli üretimlerini oluşturmak hedefindeyiz. Bu doğrultuda yapılacak protokol sayesinde Güney Afrikalı ortağımız ile Güney Afrika'ya biyoteknoloji transferi yaparak ülkelerinin ihtiyaçları doğrultusunda üretim yapmalarına katkıda bulunacağız."

Biyoteknoloji alanında küresel bir marka olmak için var güçleriyle çalıştıklarını vurgulayan Buğur, küresel pazarda rekabet edebilmenin gerekliliği olarak kuruldukları günden bu yana cirolarının yüzde 10'undan fazlasını bilim üretmek için ayırdıklarını da sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Tarım ve gıda sektörüne 'kayıt dışı' takibi
18 Ocak 2020 11:14		 Tüketiciler KDV indiriminin fiyatlara yansıtılmasını istiyor
18 Ocak 2020 09:38
Bu yıl uygulanacak kamu sosyal tesis ücretleri belirlendi
18 Ocak 2020 09:17		 Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık düzenlemesi
18 Ocak 2020 09:16
Karayollarında durum
18 Ocak 2020 09:01		 İlaç firmalarından zam baskısı
18 Ocak 2020 08:59
İşsizlik rakamlarını 'ev hanımları' düşürdü
18 Ocak 2020 08:11		 Bakan Pakdemirli'den, Almanya'da yerli ürünlerle tarımsal diplomasi yaptı
17 Ocak 2020 22:02
Kilogramı 4,5 lirayı geçen salkım domates çiftçiyi mutlu etti
17 Ocak 2020 12:35		 Fıstık fiyatları altını geçti
17 Ocak 2020 12:31
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:21 - Kılıçdaroğlu, TOGG heyetini kabul etti16:15 - Metrobüs'te yangın! Seferler aksıyor16:11 - Karın ağrısıyla gitti, karnından 11 kiloluk kitle çıkarıldı16:06 - Türk biyoteknoloji ürünleri Afrika yolunda16:01 - 88 TL'ye son model araç sahibi oldular15:56 - Uzmanından uyarılar: Cep telefonu kamburlaştırıyor15:51 - Müşteriye 'elit hanzo' diyen şef tazminatsız kovuldu15:46 - Bu kedi çeşmeden başka hiç bir yerden su içmiyor15:41 - Türkiye'de bir ilk! Metro, 120 km/saat hız yapacak15:36 - 'Somali'deki saldırı terörle mücadelemizde bizi yıldıramaz'
15:31 - Medya-İş Genel Başkanlığına Sezai Ballı seçildi15:27 - Erdoğan duyurdu: Ulaşım 35 dakikada sağlanacak15:23 - Bahçeli'den 'yeni infaz yasası tasarısı' açıklaması15:19 - Kaybolan üniversite öğrencisini arama çalışmaları sürüyor15:15 - Galatasaray Başkanı'ndan 'Arda Turan' açıklaması15:11 - Üniversite 'onaysız nüfus cüzdanı' gerekçesiyle başarılı adayları eledi15:07 - Bakan Koca: 6 Türk ve 9 Somali vatandaşı yaralandı15:00 - '100 Bin Sosyal Konut Projesi'ne başvuran sayısı netleşti
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
CHP'li belediyelerin, Cemevlerine ibadethane statüsü veren uygulamalarını;
ÇOK OKUNANLAR
Metropoll'ün anketine göre 3 parti barajı aşıyor
Öğretmen anne oğlunu öldürüp, kendini astı
İnfaz paketinin detayları ortaya çıktı
Darbeci Korgeneral'i tahliye eden hakimlerde FETÖ izi
İçişleri Bakanlığı Personeli Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği
Müze müdürü ve 2 uzman açığa alındı
Rumlar Rahşan Ecevit'in vefatını son dakika olarak duyurdu
Kılıçdaroğlu: Öğretmenlere 3600 ek gösterge verilmeli
Sabiha Gökçen'de uyku kabinleri hizmete girdi
Bu yıl uygulanacak kamu sosyal tesis ücretleri belirlendi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
18.01.2020 gaziantep fk vs fenerbahçe maçı 3
Rahşan Ecevit 1
erdem can 1
EfesSevicitrtspor 1
kanal istanbul güzergahında chp'liler çok ciddi arsalar kapattı 4
emrivaki 1
sarı giy gel 1
Despotun Paranoyası 1
17.01.2020 fenerbahce'nin limit arttirim karari 1
Türkiye de eğitimin kalitesine güven azalıyor 2
SON İLANLAR
Tokat Artova SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Kırıkkale Karakeçeli Belediyesi 4 İşçi Alacak
İzmir Çiğli Gıda 2 İşçi Alacak
İzmir Cibel Temizlik 2 İşçi Alacak
İstanbul Sarbel Geçici 2 İşçi Alacak
Elazıg İl Özel İdaresi 1 İşçi Alacak
Denizli Tripolis Kazı Başkanlığı Geçici 1 İşçi Alacak
Antalya Kemer Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
Aksaray Ağaçören Belediyesi 4 İşçi Alacak
Afyonkarahisar Yuntaş 22 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam