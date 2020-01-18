1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Karın ağrısıyla gitti, karnından 11 kiloluk kitle çıkarıldı

ZONGULDAK'ta, karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden Selahattin Heper'in (69) karnından, ameliyatla 11 kilo kitle çıkarıldı. Dr. İlhan Taşdöven, insanlarda yüzde 1'in altında görülen bu kitlenin hafife alınmaması gerektiğini söyleyerek, "Bu tip kitleler çok nadir görülür. Basit bir şişkinlik diye geçmeyelim. Muhakkak bir üst kuruluşa başvuralım" dedi.
 18 Ocak 2020 16:11
Yazdır
Karın ağrısıyla gitti, karnından 11 kiloluk kitle çıkarıldı

Bartın'da yaşayan evli ve 1 çocuk babası çiftçi Süleyman Heper, karnında meydana gelen şişlik nedeniyle İstanbul'da bir hastaneye başvurdu. Doktorlar, karnında kitle tespit edilen Heper'e ameliyatın riskli olabileceğini söyledi. Ağrıları artan Heper, ardından Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne başvurdu. Genel Cerrahi Bölümü öğretim üyesi Dr. İlhan Taşdöven'in yaptığı muayenede, Heper'in ameliyat edilmesi kararlaştırıldı. Dr. İlhan Taşdöven ve araştırma görevlileri Dr. İlke Aktuğ Buzkan, Dr. Yücel Karadere, Dr. Emre Karadeniz ve Dr. Aytan İsmailzada, yaklaşık 3,5 saat süren ameliyatla Heper'in karnındaki kitleyi çıkartmayı başardı. Çıkarılan kitlenin 45x 50 santimetre boyutunda 11 kilogram olduğunu gören doktorlar şaşkınlık yaşadı. Heper'in kitle nedeniyle sıkışan iç organları da yerlerine yerleştirildi. Bugün yoğun bakımdan çıkarak normal odaya alınan Heper'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

KARIN ŞİŞKİNLİĞİ OLANLAR MUTLAKA UZMANA BAŞVURMALI

BEÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Genel Cerrahi Bölümü Öğretim Üyesi Dr. İlhan Taşdöven, hastasının karın şişkinliği şikayetiyle kendilerine başvurduğunu söyledi. Yapılan muayenesinde hemen ameliyata alınmasına karar verdiklerini anlatan Dr. Taşdöven, şöyle konuştu:

"Bize karın ağrısı şikayetiyle başvurdu. Dış merkezde bir kitle tespit edilmiş. Bize sevk ettiler. Servise yatırdık. Ameliyata girdiğimizde karnı tamamen kaplayan büyük bir kitle vardı. Bu kitlenin diğer organları ittiğini gördük. Diğer organlara zarar vermeden kitleyi tamamen çıkarttık. Çıkarttıktan sonra hastanın kitlesini tarttığımızda yaklaşık 11 kilogram olduğunu gördük. İtilen o organları tekrar yerlerine yerleştirerek ameliyatımızı sonlandırdık. Hastamızın bugün 3'üncü günü. Herhangi bir sorunu yok. Bu tip kitleler çok nadir görülür. Yaklaşık yüzde 1'in altındadır. Basit bir şişkinlik diye geçmeyelim. Muhakkak bir üst kuruluşa başvuralım. Bu hastalık sinsidir. Karın şişkinliğiyle hasta gelir. Bu tür kitlelerin üstüne gitmek gerekiyor. Kaybolur geçer denmemesi gerekiyor. Bunlar sinsi büyür ve eğer tedavi edilmezse daha büyük sonuçlar oluşur. Yaşam süresini kısaltır."

DOKTORLARA TEŞEKKÜR ETTİ

Selahattin Heper ise karnındaki şişkinlik nedeniyle hastanelere müracaat ettiğini, sonuç alamayınca Zonguldak'a geldiğini ifade ederek, "Karnımda ağrı vardı. Kendime baktığımda karnımda kist olduğunu fark ettim. Hastaneye başvurdum. Oradan sonuç alamayınca buraya başvurdum. Şu an çok iyiyim. Doktorlarıma teşekkür ediyorum." dedi.

Heper'ni bir hafta daha gözetim altında tutulduktan sonra taburcu edilmesinin düşünüldüğü bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖ

DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Fatih'te intihar eden 4 kardeşe 'Robin Hood' yardımı
18 Ocak 2020 17:57		 Şehit Sözleşmeli Er Altınayak, Konya'da toprağa verildi
18 Ocak 2020 17:42
Çocukken keçi otlattığı tepeye hayalini kurduğu tesisi yaptı
18 Ocak 2020 17:18		 Bakkalın veresiye defterini satın alıp tüm borçları sildi
18 Ocak 2020 17:14
Muhtar Umut, mahallesine 'umut' oldu
18 Ocak 2020 17:06		 Diyarbakır anneleri, HDP'lilere tepki gösterdi
18 Ocak 2020 16:25
88 TL'ye son model araç sahibi oldular
18 Ocak 2020 16:01		 Bu kedi çeşmeden başka hiç bir yerden su içmiyor
18 Ocak 2020 15:46
Kaybolan üniversite öğrencisini arama çalışmaları sürüyor
18 Ocak 2020 15:19		 Rahşan Ecevit yarın Devlet mezarlığına Bülent Ecevit'in yanına defnedilecek
18 Ocak 2020 12:25
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
18:09 - Nedim Şener ve Sevilay Yılman arasında gerginlik!18:05 - TCDD'den 'kurumun satılacağı' iddialarına yanıt18:01 - Yargı reformuyla avukatlar yılda 360 bin dosya sahibi oldu17:57 - Fatih'te intihar eden 4 kardeşe 'Robin Hood' yardımı17:53 - Liseli Sinem, 10 gündür kayıp17:49 - İran, uçağının kara kutusunu Ukrayna'ya gönderecek17:45 - Atlı polislerin geçidi turistlerden büyük ilgi gördü17:42 - Şehit Sözleşmeli Er Altınayak, Konya'da toprağa verildi17:40 - Yabancı öğretim elemanı istihdamı esaslarını yeniden belirlendi17:36 - Türkiye, İdlib'den kaçan Suriyeliler için 9 kamp kurdu
17:34 - THY, kadın pilot sayısında 211 ile tarihi rekor kırdı17:30 - Özel Harekat Şubesi polisleri Suriye'ye uğurlandı17:28 - TBMM Başkanı, R. Ecevit'in vasiyeti için Erdoğan ile görüştü17:26 - Firari Hakan Şükür: Dolandırıldım, tüm birikimim gitti17:22 - Terör örgütünün lider kadrosu sürekli yer değiştiriyor17:18 - Çocukken keçi otlattığı tepeye hayalini kurduğu tesisi yaptı17:14 - Bakkalın veresiye defterini satın alıp tüm borçları sildi17:10 - 'İnsanların açlık çektiği bir dünya, kimse için güvenli değil'
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
CHP'li belediyelerin, Cemevlerine ibadethane statüsü veren uygulamalarını;
ÇOK OKUNANLAR
Metropoll'ün anketine göre 3 parti barajı aşıyor
Öğretmen anne oğlunu öldürüp, kendini astı
İnfaz paketinin detayları ortaya çıktı
Darbeci Korgeneral'i tahliye eden hakimlerde FETÖ izi
İçişleri Bakanlığı Personeli Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği
Kılıçdaroğlu: Öğretmenlere 3600 ek gösterge verilmeli
Müze müdürü ve 2 uzman açığa alındı
Rumlar Rahşan Ecevit'in vefatını son dakika olarak duyurdu
Sabiha Gökçen'de uyku kabinleri hizmete girdi
Erdoğan duyurdu: Ulaşım 35 dakikada sağlanacak
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
avukatların yeşil pasaport alması 1
emrivaki 1
esenboğa havalimanı 1
korku 2
250 gram. 1
Mavi gün 2
üç nokta gıcıklığı 3
eskiyi getir yeniyi götür 2
kürt milletine kaderini tayin hakkı verilmelidir 3
aşk 2
SON İLANLAR
Tokat Artova SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Kırıkkale Karakeçeli Belediyesi 4 İşçi Alacak
İzmir Çiğli Gıda 2 İşçi Alacak
İzmir Cibel Temizlik 2 İşçi Alacak
İstanbul Sarbel Geçici 2 İşçi Alacak
Elazıg İl Özel İdaresi 1 İşçi Alacak
Denizli Tripolis Kazı Başkanlığı Geçici 1 İşçi Alacak
Antalya Kemer Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
Aksaray Ağaçören Belediyesi 4 İşçi Alacak
Afyonkarahisar Yuntaş 22 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam