1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Şampiyonluk kupasını hasta öğretmenlerine götürdüler

Nazilli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi futbol takımı, kazandıkları şampiyonluk kupasını geçirdiği kalp krizi sonucu yatağa mahkum olan beden eğitimi öğretmenleri Mücahit Doğan'a götürdü.
 18 Ocak 2020 16:41
Yazdır
Şampiyonluk kupasını hasta öğretmenlerine götürdüler

Nazilli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi futbol takımı, kazandıkları şampiyonluk kupasını geçirdiği kalp krizi sonucu yatağa mahkum olan beden eğitimi öğretmenleri Mücahit Doğan'a götürdü.

Aydın'da düzenlenen okullar arası genç erkekler futbol turnuvasında şampiyon olan Nazilli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi futbol takımı başarılarını bir süredir tedavi gören beden eğitimi öğretmenleri Mücahit Doğan'a hediye etti. Öğretmenlerini evinde ziyaret eden öğrenciler, uzun çabalarına rağmen çok sevdikleri Mücahit Öğretmenleri ile konuşamadan buruk bir şekilde okullarına döndüler. Ziyaret sırasında şampiyonluk şarkılarını öğretmenleri için söyleyen öğrenciler duygu dolu anlar yaşadı.

Üst üste iki kez Futbol Genç Erkekler Aydın İl Şampiyonu olan Nazilli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Futbol Takımı, bir süredir evinde tedavi gören beden eğitimi öğretmenleri Mücahit Doğan'ı ziyaret etti. Ziyarete Okul Müdürü Hayrettin Öğünç, Müdür Yardımcısı Mesut Selek ve beden eğitimi öğretmenleri Süleyman Kabasakal, Murat Akkaş, Abdullah Karabağlı, Nihat Balkır ve şampiyon futbolcular katıldı. Okul Müdürü Hayrettin Öğünç, ziyarette yaptığı konuşmada, "Bu aldığımız kupayı futbolcularımız Mücahit öğretmenleri için aldıklarını söylediler. Ziyaret ederek de başarıyı öğretmenleriyle paylaşmak istediler. Mücahit bey bu şampiyonlukta bize eşlik edemedi ama biz bugün kendisini ziyaret ettik. Önceki ziyaretlerden daha iyi gördüm. İnşallah en kısa zamanda iyileşerek aramıza döner" dedi.

Ziyaret için okul yönetimine, öğretmenlerine ve futbolculara teşekkür eden Mücahit Doğan'ın eşi Burcu Doğan, "Şu anda sağlık durumu stabil. Doktorların dediğine göre Mücahit'in iyileşebilmesi için kök hücre tedavisinden başka çare yokmuş. Tedaviyi gerçekleştirecek olan hastane Mücahit'i kabul etti, ama tedavinin 300 ila 400 bin lira arasında bir maliyeti olacak. Bu maliyeti karşılayabilmek için bir yardım kampanyası başlatacağız. Kampanya ile ilgili valiliğe yazılarımızı gönderdik ve onay bekliyoruz. Biz bu mücadeleyi sonuna kadar vereceğiz. Sayın Valimiz tarafından onaylandıktan sonra en kısa zamanda inşallah tedaviye başlayacağız. Mücahit'in tekrar aramıza dönebilmesi için kurumlardan ve hayırsever vatandaşlarımızdan destek bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Bütün maçlarına Mücahit öğretmenleri için çıktıklarını ve kazandıklarını dile getiren takım kaptanı Musa Fırtına ise, "Her şey hocamız için. Bu şampiyonluğu Mücahit hocamız için aldık. İnşallah en kısa zamanda aramıza döner" dedi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Doğa Koleji'nden İTÜ'ye devir açıklaması
17 Ocak 2020 18:48		 'Doğa Koleji'nin devri tamamlandı, maaşlar ödendi'
17 Ocak 2020 17:43
Küçük yazar karne aldı, protokole kitabını hediye etti
17 Ocak 2020 16:19		 Milli Eğitim Müdürü, öğrencilerle saklambaç oynadı
16 Ocak 2020 23:46
İlk tebrik kartını EGM'ye gönderdi, okuluna hediye yağdı
16 Ocak 2020 22:58		 Öğrenciler okul bahçesine taşınan karla sevindi
16 Ocak 2020 15:55
Teknik lise öğrencileri 'su israfı'na karşı bozulan muslukları onarıyor
16 Ocak 2020 14:00		 MİT Başkanı Fidan'dan akademi öğrencilerine konferans
16 Ocak 2020 12:34
Savcı abla 1300 çocuğu kitapla buluşturdu
16 Ocak 2020 12:26		 Doğa Koleji'nde devir gerçekleşti
16 Ocak 2020 11:57
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
18:09 - Nedim Şener ve Sevilay Yılman arasında gerginlik!18:05 - TCDD'den 'kurumun satılacağı' iddialarına yanıt18:01 - Yargı reformuyla avukatlar yılda 360 bin dosya sahibi oldu17:57 - Fatih'te intihar eden 4 kardeşe 'Robin Hood' yardımı17:53 - Liseli Sinem, 10 gündür kayıp17:49 - İran, uçağının kara kutusunu Ukrayna'ya gönderecek17:45 - Atlı polislerin geçidi turistlerden büyük ilgi gördü17:42 - Şehit Sözleşmeli Er Altınayak, Konya'da toprağa verildi17:40 - Yabancı öğretim elemanı istihdamı esaslarını yeniden belirlendi17:36 - Türkiye, İdlib'den kaçan Suriyeliler için 9 kamp kurdu
17:34 - THY, kadın pilot sayısında 211 ile tarihi rekor kırdı17:30 - Özel Harekat Şubesi polisleri Suriye'ye uğurlandı17:28 - TBMM Başkanı, R. Ecevit'in vasiyeti için Erdoğan ile görüştü17:26 - Firari Hakan Şükür: Dolandırıldım, tüm birikimim gitti17:22 - Terör örgütünün lider kadrosu sürekli yer değiştiriyor17:18 - Çocukken keçi otlattığı tepeye hayalini kurduğu tesisi yaptı17:14 - Bakkalın veresiye defterini satın alıp tüm borçları sildi17:10 - 'İnsanların açlık çektiği bir dünya, kimse için güvenli değil'
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
CHP'li belediyelerin, Cemevlerine ibadethane statüsü veren uygulamalarını;
ÇOK OKUNANLAR
Metropoll'ün anketine göre 3 parti barajı aşıyor
Öğretmen anne oğlunu öldürüp, kendini astı
İnfaz paketinin detayları ortaya çıktı
Darbeci Korgeneral'i tahliye eden hakimlerde FETÖ izi
İçişleri Bakanlığı Personeli Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği
Kılıçdaroğlu: Öğretmenlere 3600 ek gösterge verilmeli
Müze müdürü ve 2 uzman açığa alındı
Rumlar Rahşan Ecevit'in vefatını son dakika olarak duyurdu
Sabiha Gökçen'de uyku kabinleri hizmete girdi
Erdoğan duyurdu: Ulaşım 35 dakikada sağlanacak
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Rahşan Ecevit 1
starbucks'ın kahveye zam yapması 2
otogarın ana baba günü olması 2
avukatların yeşil pasaport alması 1
beyaz 1
fellah köftesi 1
18.01.2020 gaziantep fk vs fenerbahçe maçı 3
muhteşem yüzyıl 1
çaycı 2
Türkiye de eğitimin kalitesine güven azalıyor 2
SON İLANLAR
Tokat Artova SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Kırıkkale Karakeçeli Belediyesi 4 İşçi Alacak
İzmir Çiğli Gıda 2 İşçi Alacak
İzmir Cibel Temizlik 2 İşçi Alacak
İstanbul Sarbel Geçici 2 İşçi Alacak
Elazıg İl Özel İdaresi 1 İşçi Alacak
Denizli Tripolis Kazı Başkanlığı Geçici 1 İşçi Alacak
Antalya Kemer Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
Aksaray Ağaçören Belediyesi 4 İşçi Alacak
Afyonkarahisar Yuntaş 22 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam