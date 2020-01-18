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Ferdi Tayfur, bir anda dünyada gündem oldu

Dünyaca ünlü YouTuber Casey Neistat'ın Spotify hesabı çalındı ve çalma listeleri Ferdi Tayfur şarkılarıyla dolduruldu. Bu da sosyal medyada ünlü şarkıcıyı dünya gündeminin ilk sıralarına taşıdı.
 18 Ocak 2020 17:02
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Ferdi Tayfur, bir anda dünyada gündem oldu

YouTube hesabında 12 milyona yakın takipçisi bulunan dünyaca ünlü YouTuber Casey Neistat'ın Spotify hesabı çalındı ve çalma listeleri Ferdi Tayfur şarkılarıyla dolduruldu. Bu da ünlü şarkıcıyı bir anda sosyal medyanın gündemine oturttu.

EKRAN GÖRÜNTÜSÜNÜ PAYLAŞIP TEPKİ GÖSTERDİ

Spotify hesabının çalındığını Twitter hesabı üzerinden duyuran Neistat, içerisinde Ferdi Tayfur, Müslüm Gürses, Nadide Sultan, Ahmet Kaya ve Sezen Aksu gibi pek çok ünlü ismin olduğu çalma listesinin bir ekran görüntüsünü de paylaşarak tepki gösterdi.

"DİNLEDİĞİM MÜZİK TÜRÜ DEĞİL"

Hacklenme olayı ünlü YouTuber'ı çok sinirlendirdi, Webtekno'da yer alan habere göre Casey Neistat Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Hey Spotify yardım et! Eminim ki birisi benim hesabımı çaldı. Tüm çalma listelerim ve her şey gitti. Ayrıca (hesabımı ele geçiren kişinin müzik zevkine laf etmek istemiyorum) bu normalde dinlediğim müzik türü değil."

TÜRK KULLANICILAR ANINDA HAREKETE GEÇTİ

Türk kullanıcılar paylaşım sonrasında Casey Neistat'ın gönderisinin altına Ferdi Tayfur ve Müslüm Gürses'i öven yorumlarda bulundu.
Memurlar.Net
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