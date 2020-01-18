Muhtar Umut, mahallesine 'umut' oldu

İncesu ilçesi Fırınönü Mahallesi'nde 31 Mart yerel seçimlerinde görevi boyunca muhtarlık maaşını almayacağını vadeden 30 yaşındaki Karamuk, "Niyet hayırsa akıbet de hayır olur" mesajıyla aday olup muhtarlığı kazandı. Seçimi kazandıktan bir gün sonra mahallenin tüm çocuklarına oyuncak dağıtan Karamuk, muhtarlık maaşının tamamını ve daha fazlasını okul, sağlık ocağı ve ihtiyaç sahipleri için harcayarak herkesin yardımına koşuyor. Muhtar Karamuk, sadece muhtarlık maaşını değil öğrenci ve işçi taşımacılığından elde ettiği gelirden de yardımda bulunduğunu söyledi.

"5 YIL BOYUNCA BAĞIŞLAYACAĞIM VAADİYLE YOLA ÇIKTIM"

Seçimi kazandığı için mutlu olduğunu belirten Karamuk, "Ben yoksul bir ailenin çocuğuydum. Hep yoksulluk gördüm ve hep çalışıp çabaladım. Küçükken bir çikolata alamamanın sebeplerini ailem bana çok değişik şekilde anlattı. Ben de ailemle ve çevremdekilerle fikir alışverişi yaparak muhtarlık maaşımın tamamını görevim süresince 5 yıl boyunca bağışlayacağım vaadiyle bu yola çıktım. 31 Mart seçimlerinde de olumlu bir şekilde muhtarlığı kazandım. 'Niyet hayırsa akıbet de hayır olur' diye sloganımız vardı ve bu şekilde biz yola çıktık. Başarılı da olduk. İlk vaadim maaşımın tamamını Hazreti Ebubekir Camisi ve Yavuz Sultan Selim Orta Okulu öğrencilerinin ihtiyaçlarına harcamaktı. Seçimi kazandıktan bir gün sonra çocukları sevindirmek için oyuncak dağıttım" dedi.

"BİR ÇOCUĞU SEVİNDİRİNCE EN ÇOK BEN MUTLU OLUYORUM"

Kapısına gelen hiç kimseyi boş çevirmediğini dile getiren Karamuk, "Yoksul insanlara yardım ediyorum, sokakta gezen çocukların ayakkabısı yoksa isimlerini alıp daha sonra onlara ayakkabı alıyorum. Okul müdürleriyle istişare içindeyim. Onlarla sürekli görüşüp hangi çocuğun ihtiyacı varsa bana söylüyorlar. Seçim sürecinde 'Görevim boyunca muhtarlık maaşımı almayacağım' diye en büyük vaadi ben verdim. İnanmayanlar çok oldu ama ben seçimi kazanıp vaadimi yerine getirince beni tebrik ettiler. Şimdi bir çocuğu sevindirince en çok ben mutlu oluyorum. Aylık 3 bin lira harcıyorum belki ama birine yardım edince bakıyorum diğer taraftan hiç olmadık bir yerden kapı açılıyor, bir iş geliyor" ifadelerini kullandı.

"MUHTARIMIZ VAATLERİNİ YERİNE GETİRDİ"

Mahalle sakinlerinden Fatih Demir de seçim vaadini tutan muhtarlarıyla gurur duyduklarını söyledi. Seçim sürecinde muhtarlarının vaadini tutmayacağını söyleyenlerin olduğunu anlatan Demir, şöyle konuştu:

"Biz muhtarımızın vaatlerine inanıyorduk çoğunu da inandırdık. Biz kapı kapı dolaşıp 'Umut, muhtar olursa maaşını bağışlayacak' dediğimizde bize 'Öyle bir adam var mı?' diyerek yüzümüze kapıyı kapatanlar da oldu. Şükür muhtarımız vaatlerini yerine getirdi. Umut gerek camiye, gerek sağlık ocağına gerekse bütün maaşını öğrencilere bağışlıyor. Vaatlerini yerine getiriyor. Bu zamanda böyle bir muhtar bulup memnun olmamak saçmalık olur. Bize inanmayıp kapılarını yüzümüze kapatanlar şimdi 'Muhtarımız Umut' diyor."

"ETRAFINA UMUT SAÇIYOR"

Mahalle halkından Murat Sargın ise muhtarlarının hayır işinde adeta kendisiyle yarıştığını belirterek, "Muhtarlığa adaylığını koyduğunda genç olduğu için oy verirler mi diye düşündük ama büyük farkla seçimi kazandı. Umut, çok yardım yapıyor. Hatta geçenlerde gece yarısı bizi kaldırdı ve yeni taşınan birinin ihtiyacı olduğunu söyledi. Bu arkadaşımızın evine eşya taşıdık. İnsanlara maddi yardım yapıyor, onunla beraber manevi yardım da yapıyor. Bir nevi etrafına umut saçıyor" dedi.