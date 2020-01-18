1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'İnsanların açlık çektiği bir dünya, kimse için güvenli değil'

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Günümüz dünyasında ülkeler, mülteci sorununa coğrafi uzaklık penceresinden bakma lüksüne sahip değiller"- "Türkiye milli gelirine oranla insani yardımda bir numaralı ülke"
 18 Ocak 2020 17:10
Yazdır
'İnsanların açlık çektiği bir dünya, kimse için güvenli değil'

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, açlık çekilen bir dünyanın kimse için güvenli olmadığını söyledi.

Bakan Pakdemirli, Almanya'nın başkenti Berlin'de bu yıl 12'ncisi düzenlenen "Dünya Gıda ve Tarım Forumu"nun Tarım Bakanları Konferansı kapsamında düzenlenen "Tarımsal Kalkınma için Ticaret" konulu 4. ara oturumunda konuştu.

İnsan yaşamı için yegane kaynak olan tarım ürünlerinin ülkeler arasındaki krizlerden etkilenmemesi gerektiğine dikkati çeken Pakdemirli, tarımın, ekonomik, toplumsal, kültürel ve stratejik etkileri olan bir sektör olmasının yanı sıra her insanın yaşamına temas eden bir gücü bulunduğuna vurgu yaptı.

Pakdemirli, düzenlenen panellerde ticaret, sürdürülebilirlik, kırsal kalkınma ve gıda güvenliği gibi konuların müzakere edilmesine karşın göç konusuna değinilmediğini belirterek, uluslararası toplumun daha önce görülmemiş bir göç kriziyle karşı karşıya kaldığına işaret etti.

- "Türkiye mülteci akınlarının yükünü en çok çeken ülkelerden biri"

Pakdemirli, bugün dünya genelinde, yaklaşık 260 milyon göçmen, 71 milyonun üzerinde sığınmacı ve 25 milyon civarında mültecinin bulunduğunu hatırlattı.

Bu rakamların, açlık, kıtlık, iç savaşlar, terör saldırıları ve siyasi belirsizlikler gibi ekonomik problemler nedeniyle giderek yükseldiğini kaydeden Pakdemirli, "Türkiye, dünyadaki, göç ve mülteci akınlarının yükünü en ciddi anlamda çeken ülkelerden biridir. Şu anda, 3,7 milyonu Suriyeli olmak üzere 5 milyona yakın insana ev sahipliği yapmaktayız." dedi.

Hz. Muhammed'in "Komşusu açken tok yatan, bizden değildir" hadisini hatırlatan Pakdemirli, bu yüzden, Türkiye'nin milli gelirine oranla insani yardımda bir numaralı ülke olduğunu dile getirdi. Pakdemirli, "İnsanların açlık çektiği bir dünya, kimse için güvenli değildir." dedi.

Dünyada yaklaşık her dokuz kişiden birinin açlık ve yetersiz beslenmeyle karşı karşıya kaldığına işaret eden Pakdemirli, "Açlık artma eğilimindedir ve açlık sorunu, çatışma bölgelerinde daha yaygın hale gelmiştir. Günümüz dünyasında ülkeler, mülteci sorununa coğrafi uzaklık penceresinden bakma lüksüne sahip değillerdir." ifadelerini kullandı.

- "Az gelişmiş ülkeleri desteklemek önceliğimiz"

Pakdemirli, küresel gıda güvenliğinin artırılması için iş birliği çağrısında bulunarak şöyle devam etti:

"Geldiğimiz Anadolu coğrafyası,hem açlık hem yoksulluk yaşamıştır. Anadolu insanının gıdası olmadığında, hayvanlarının da gıdası olmaz. Biz, yokluğun ne demek olduğunu biliyoruz. Aynı zamanda, bunu nasıl yok edeceğimizi de biliyoruz. Bu yüzden, küresel gıda güvenliğini artırmak için, ülkeler arasında iş birliği yapmalı ve uzmanlık teatisi artırılmasına dikkat etmeliyiz. Az gelişmiş ülkeleri desteklemek önceliğimizdir. Bu, aynı zamanda, dünyanın geri kalanı için de bir önceliktir. Bu önceliği başarmak için ticaret mühim bir vasıtadır."

Pakdemirli, farklılıklara saygı gösterip hiç kimseyi geride bırakmadan küresel düzeyde daha uyumlu bir ticaret sisteminin kurulmasına ihtiyaç duyulduğunu sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Nedim Şener ve Sevilay Yılman arasında gerginlik!
18 Ocak 2020 18:09		 TCDD'den 'kurumun satılacağı' iddialarına yanıt
18 Ocak 2020 18:05
Türkiye, İdlib'den kaçan Suriyeliler için 9 kamp kurdu
18 Ocak 2020 17:36		 TBMM Başkanı, R. Ecevit'in vasiyeti için Erdoğan ile görüştü
18 Ocak 2020 17:28
R, Ecevit'in Devlet Mezarlığı'na defni için yasa teklifi hazırlandı
18 Ocak 2020 16:33		 CHP İl Başkanı ile 24 il yöneticisi görevden alındı
18 Ocak 2020 16:29
Kılıçdaroğlu, TOGG heyetini kabul etti
18 Ocak 2020 16:21		 Türkiye'de bir ilk! Metro, 120 km/saat hız yapacak
18 Ocak 2020 15:41
'Somali'deki saldırı terörle mücadelemizde bizi yıldıramaz'
18 Ocak 2020 15:36		 Erdoğan duyurdu: Ulaşım 35 dakikada sağlanacak
18 Ocak 2020 15:27
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
18:09 - Nedim Şener ve Sevilay Yılman arasında gerginlik!18:05 - TCDD'den 'kurumun satılacağı' iddialarına yanıt18:01 - Yargı reformuyla avukatlar yılda 360 bin dosya sahibi oldu17:57 - Fatih'te intihar eden 4 kardeşe 'Robin Hood' yardımı17:53 - Liseli Sinem, 10 gündür kayıp17:49 - İran, uçağının kara kutusunu Ukrayna'ya gönderecek17:45 - Atlı polislerin geçidi turistlerden büyük ilgi gördü17:42 - Şehit Sözleşmeli Er Altınayak, Konya'da toprağa verildi17:40 - Yabancı öğretim elemanı istihdamı esaslarını yeniden belirlendi17:36 - Türkiye, İdlib'den kaçan Suriyeliler için 9 kamp kurdu
17:34 - THY, kadın pilot sayısında 211 ile tarihi rekor kırdı17:30 - Özel Harekat Şubesi polisleri Suriye'ye uğurlandı17:28 - TBMM Başkanı, R. Ecevit'in vasiyeti için Erdoğan ile görüştü17:26 - Firari Hakan Şükür: Dolandırıldım, tüm birikimim gitti17:22 - Terör örgütünün lider kadrosu sürekli yer değiştiriyor17:18 - Çocukken keçi otlattığı tepeye hayalini kurduğu tesisi yaptı17:14 - Bakkalın veresiye defterini satın alıp tüm borçları sildi17:10 - 'İnsanların açlık çektiği bir dünya, kimse için güvenli değil'
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
CHP'li belediyelerin, Cemevlerine ibadethane statüsü veren uygulamalarını;
ÇOK OKUNANLAR
Metropoll'ün anketine göre 3 parti barajı aşıyor
Öğretmen anne oğlunu öldürüp, kendini astı
İnfaz paketinin detayları ortaya çıktı
Darbeci Korgeneral'i tahliye eden hakimlerde FETÖ izi
İçişleri Bakanlığı Personeli Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği
Kılıçdaroğlu: Öğretmenlere 3600 ek gösterge verilmeli
Müze müdürü ve 2 uzman açığa alındı
Rumlar Rahşan Ecevit'in vefatını son dakika olarak duyurdu
Sabiha Gökçen'de uyku kabinleri hizmete girdi
Erdoğan duyurdu: Ulaşım 35 dakikada sağlanacak
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Kanal istanbul bu şahsın konusu değil 2
otomatik vites 2
korku 2
beni bırakma 1
Cehalet konuşurken akıl güler 1
Nazire yapmak 1
kürt milletine kaderini tayin hakkı verilmelidir 3
meteliğe kurşun atmak 1
emrivaki 1
Mavi gün 2
SON İLANLAR
Tokat Artova SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Kırıkkale Karakeçeli Belediyesi 4 İşçi Alacak
İzmir Çiğli Gıda 2 İşçi Alacak
İzmir Cibel Temizlik 2 İşçi Alacak
İstanbul Sarbel Geçici 2 İşçi Alacak
Elazıg İl Özel İdaresi 1 İşçi Alacak
Denizli Tripolis Kazı Başkanlığı Geçici 1 İşçi Alacak
Antalya Kemer Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
Aksaray Ağaçören Belediyesi 4 İşçi Alacak
Afyonkarahisar Yuntaş 22 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam