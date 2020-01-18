Bakkalın veresiye defterini satın alıp tüm borçları sildi
|18 Ocak 2020 17:14
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Samsun'un Havza ilçesinde bir hayırsever, mahalle bakkalının veresiye defterinde kayıtlı 15 bin 500 lira borcu kapattı.
İsminin açıklanmasını istemeyen hayırsever, 25 Mayıs Mahallesi Şehit Jandarma Er Mahmut Köksal Sokağı'ndaki bakkal dükkanına gelerek vatandaşların veresiye defterinde yazılı borçlarını ödedi.
DÜKKAN SAHİBİ CAMA ASTI
Dükkanın camına, "17.01.2020 tarihi itibarıyla bu iş yerine borcu olan vatandaşların borcu hayırsever bir iş adamı tarafından ödenmiştir" yazısı asıldı.
TEŞEKKÜR ETTİLER
Dükkanın sahibi Muharrem Yoldaş 11 yıldır bakkallık yaptığını, böyle bir olayla ilk kez karşılaştığını söyledi. Yoldaş, "Allah ondan razı olsun. Haberi verdiğim vatandaşlar da hayır duası etti." dedi. Bakkalın müşterisi Aslan Başaran da hayırsevere teşekkür etti.
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